Нова загроза для всього світу

Прорив у технології ракетних двигунів потенційно може дозволити створити ракети-невидимки наступного покоління, здатні змінювати швидкість у повітрі й уникати виявлення системами раннього попередження. Гелій, як зазначається, повинен значно підвищити ефективність ракети, а також знизити температуру її вихлопу. Поки що готових розробок немає, технологія не була випробувана. Але результати комп'ютерних моделей показують, що це спрацює, повідомляє 24 Канал з посиланням на Interesting Engineering.

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За повідомленням китайського медіа South China Morning Post, на цей прогрес китайських дослідників надихнули несправності космічного корабля Boeing Starliner, через які минулого року пара астронавтів застрягла на Міжнародній космічній станції.

В іронічному повороті вирішення космічних проблем китайські дослідники перетворили затяжний головний біль NASA на революційний прорив у сфері двигунів, який може переосмислити сучасну війну і космічні подорожі,

– написало видання.

У червні 2024 року астронавти Бутч Вілмор і Суні Вільямс були змушені лишитись на МКС після того, як капсула Starliner, на якій вони прибули, зіткнулася з численними проблемами. Вона була повернута на Землю без пасажирів через кілька днів, а дорогою додому зіткнулася зі ще більшою кількістю проблем, зокрема й витоком гелію. Замість 8 днів Вільямс і Вілмор сидять на МКС уже 8 місяців. Місія остаточно завершиться в середині березня, коли астронавтів нарешті заберуть додому на кораблі SpaceX.

Основною проблемою капсули Starliner було те, що з неї витікав газ гелій, до того ж відразу в кількох місцях. Він використовується для створення тиску в ракетах на рідкому паливі, примушуючи рідке паливо потрапляти в реакційну камеру. Це означає, що його потрібно зберігати окремо і виштовхувати через клапани, коли він потрібен, що робить його вразливим до витоків. У минулому ця проблема також спричиняла проблеми для інших космічних апаратів, включаючи індійський "Чандраян-2" та "Аріан-5" Європейського космічного агентства.

У дослідженні, опублікованому 10 лютого в китайському журналі Acta Aeronautica et Astronautica Sinica, дослідники повідомляють, що вони розробили ракету, яка безпосередньо змішує газ гелій з паливом у двигуні, впорскуючи його в камеру через мікроскопічні пори. Це аналогічно створює тиск на паливо і забезпечує більш ефективну реакцію, зменшуючи при цьому ймовірність витоку. Ще одна важлива відмінність полягає в тому, що це можна зробити за допомогою суміші твердого і газоподібного палива, а не рідкого пального, як у Starliner та більшості інших космічних кораблів, що робить його набагато дешевшим і надійнішим.

Дослідники стверджують, що при правильному співвідношенні гелію до палива двигун може генерувати більш ніж утричі більшу тягу, ніж більшість ракет, що існують зараз. Віддалена зміна кількості гелію, що надходить у двигун, також теоретично може дозволити операторам змінювати швидкість будь-якої потенційної ракети в середині польоту, що ускладнить її відстеження або перехоплення.

Новий двигун також теоретично генеруватиме менше надлишкового тепла. Дослідники стверджують, що його вихлопний шлейф може бути на 1 600 градусів за Цельсієм холоднішим, ніж у еквівалентної ракети. Якщо двигун буде використаний для створення ракет, це зробить зброю майже невидимою для сучасних систем раннього попередження, таких як супутники Starshield компанії SpaceX, які ідентифікують і відстежують ракети за їхніми інфрачервоними сигнатурами, повідомляє Interesting Engineering.

Потенційні застосування

У новій статті особливо наголошується на потенційному застосуванні гелію в стелс-зброї, а також підкреслюється його здатність уникати виявлення і протидіяти контрзаходам.

Проте це не єдине потенційне застосування. Оскільки ракети на твердому паливі дешевші за ракети на рідкому паливі, новий двигун може різко скоротити витрати на запуск ракет у космос, що може змінити правила гри, враховуючи нещодавнє збільшення кількості запусків у всьому світі.

Однак не варто забувати, що ми маємо справу з Китаєм, тому можна не сумніватися, що найпершим застосуванням винаходу стане саме зброя.