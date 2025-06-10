Над Украиной взошла "клубничная" Луна: украинцы поделились фантастическими фото

Над Украиной вечером 10 июня можно увидеть "клубничное" полнолуние. Каждый год июньское полнолуние проходит низко над горизонтом из-за близости ко дню летнего солнцестояния.

Украинцы активно делятся фотографиями небесного светила. 24 Канал собрал невероятные фото.

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Невероятные фото "клубничной" Луны над Украиной

В июне полную Луну называют "клубничной". Ее уже заметили во многих областях Украины.

"Клубничное" полнолуние над Львовщиной / Фото Анастасии Кушпит, 24 Канал

По одной из версий, название якобы происходит от коренных американских племен. Они связывали это полнолуние с сезоном сбора клубники.

Июньское полнолуние над Львовом / Фото Назария Лазура, 24 Канал

В других культурах "клубничную" Луну также называют Цветущей Луной, Зеленокукурузной, Луной Рождений или Луной Выведения.

"Клубничная" Луна во Львове / Фото Олеся Друкача, 24 Канал

Спутник в этот период будет особенно низко. В следующий раз подобное явление украинцы смогут наблюдать только в 2043 году.

"Клубничная" Луна над Ровенской областью / Фото Софии Рожик, 24 Канал

Июньское полнолуние над Киевской областью / Фото из соцсетей

Лучше всего за Луной будет наблюдать вечером 10 июня. В Киеве же полная фаза Луны будет примерно в 10:44 11 июня.

Полнолуние над Одессой / Фото из соцсетей