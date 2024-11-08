КНДР запустила в космос межконтинентальную баллистическую ракету и достигла рекордной высоты

За несколько дней до выборов в США северокорейская межконтинентальная баллистическая ракета пролетела на высоте, которая более чем в 17 раз превышает высоту Международной космической станции. Боеголовка вышла в космос, в целом проведя над поверхностью Земли 86 минут.

Как это было

Сообщается, что это первая подобная ракета за почти год. Запуск состоялся в период с 30 по 31 октября и, вероятно, не был случайным именно в это время. Правительства США и Японии подтвердили информацию и заявили, что ракета поднялась на высоту 7000 километров, что на 805 километров больше, чем предыдущий рекорд, продемонстрированный КНДР в 2022 году, сообщает 24 Канал со ссылкой на Associated Press, The Washington Post і Space.com.

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Стоит отметить, что 7000 километров – это огромное расстояние. Для сравнения, Международная космическая станция удерживается на высоте в 400-410 километров над поверхностью планеты.

В мае 2017 года КНДР запустила ракету на 2092 километра.

4 июля 2017 года – на 2800 километров.

28 июля 2017 года – на 3701 километр.

29 ноября 2017 года – на 4500 километров.

После этого наступил длительный перерыв.

24 марта 2022 года еще одна баллистическая ракета полетела на высоту 6195 километров.

15 марта 2023 года еще одна баллистическая ракета полетела на высоту 6000 километров.

12 июля 2023 года – снова на 6000 километров.

Тип МБР, которая была использована в этот раз, журналисты пока не назвали. Последний такой запуск был осуществлен ракетой Hwasong-18, которая использовалась по меньшей мере трижды во время испытаний.

Как пишет WP, запуск состоялся "через несколько часов после того, как официальные лица обороны США и Южной Кореи осудили развертывание Пхеньяном войск в России". Ким Чен Ын, как сообщается, присутствовал во время всего процесса. После он сделал заявление, в котором сказал, что эти испытания являются "ответной военной акцией", поскольку "соперники" Северной Кореи "намеренно обострили ситуацию в регионе".