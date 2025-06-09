Клубничная Луна в 2025 году взойдет над Украиной: что это такое и когда смотреть
- Клубничная Луна в 2025 году появится 10 июня, и лучше всего ее будет наблюдать вечером, когда она будет казаться больше из-за "иллюзии Луны".
- Название "Клубничная Луна" происходит от короткого сезона сбора земляники у племен алгонкинов, а сама Луна может выглядеть желто-оранжевой из-за атмосферного рассеивания света.
- В 2025 году Клубничная Луна будет самой низкой за последние десятилетия из-за гравитационного влияния Солнца, что изменяет наклон орбиты Луны.
В ночь с 10 на 11 июня украинцы смогут увидеть полнолуние, которое в этом месяце имеет романтическое название "Клубничное". Как лучше всего наблюдать полнолуние и чем оно особенное, расскажем далее.
Лучше всего за Луной будет наблюдать вечером 10 июня, когда она появится над юго-восточным горизонтом – именно тогда она будет выглядеть особенно большой и яркой, рассказывает 24 Канал. В Киеве полная фаза Луны наступит около 10:44 утра по киевскому времени 11 июня.
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Впрочем, наиболее впечатляющим будет вид спутника именно в момент его восхода вечером 10 июня. Тогда он зависнет низко над горизонтом и будет казаться значительно больше – это явление называется "иллюзией Луны" и связано с особенностями восприятия человеком объектов у горизонта.
Что такое "Клубничная Луна" и почему ее так называют
Название "Клубничная Луна" происходит не от цвета, а из американских традиций – его использовали индейские племена алгонкинов, поскольку именно в начале лета приходится короткий сезон сбора земляники. Хотя полная Луна и может приобретать желто-оранжевый оттенок, это обусловлено атмосферным рассеиванием света, а не цветом спутника.
В других культурах июньское полнолуние имеет и другие названия – его называют Цветущей Луной, Зеленокукурузной, Луной Рождений или Луной Выведения, в зависимости от сезонных особенностей.
Напомним, что прошлое полнолуние также имело особое название – Цветочное полнолуние. Его можно было наблюдать 12 мая и это было "микрополнолуние", когда Луна находилась в апогее, на расстоянии 405 278 километров от Земли.
Каждый год июньское полнолуние проходит низко над небосводом из-за близости ко дню летнего солнцестояния – когда Солнце достигает самой высокой точки над горизонтом.
В 2025 году Клубничную Луну можно будет наблюдать особенно низко – астрономы отмечают, что это будет самый низкий ход спутника за последние десятилетия. Причиной является гравитационное влияние Солнца, которое меняет наклон орбиты Луны.