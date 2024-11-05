Apple пытается выпустить iOS 18․2 раньше, чем ожидалось, чтобы навсегда изменить ваши iPhone

На прошлой неделе Apple выпустила iOS 18.1 с Apple Intelligence для всех совместимых моделей iPhone, но в обновлении не хватает главных функций, на которые все ожидают больше всего. Многие уверены, что сейчас и система искусственного интеллекта, и в целом новая операционная система выглядят "немного пустыми". Но нас ожидает iOS 18.2, которую, судя по слухам, стараются запустить как можно быстрее.

Когда может выйти iOS 18.2

Будущая версия iOS 18.2 станет значительным обновлением, учитывая количество функций, которые оно добавит к моделям iPhone 15 Pro и всей линейки iPhone 16. Главный инсайдер Apple Марк Гурман выпустил традиционную колонку Power On, в которой рассказал, что релиз основных функций Apple Intelligence состоится в первую неделю декабря, а не ближе к концу года, как ожидалось ранее, сообщает 24 Канал со ссылкой на издание Bloomberg.

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Ранее мы уже слышали от самой компании, что обновление выйдет в определенный момент в декабре, но она не называла точных временных рамок релиза. Поэтому пользователям остается только ожидать.

iOS 18.2 будет содержать значительно больше функций ИИ, чем те, что мы уже увидели, но владельцы iPhone и других устройств компании больше всего ждут интеграцию ChatGPT с Siri. Голосовой ассистент годами критиковали за отставание от основных конкурентов, но теперь его прокачают искусственным интеллектом, сделав его намного умнее. Таким образом он сможет конкурировать с голосовым ассистентом Gemini, который ранее был известен как "Google Ассистент".