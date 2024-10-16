Хорошая новость для организаций и частных лиц, которые готовы платить за продленную поддержку Windows 10 заключается в том, что такую опцию Microsoft предложит, однако сколько она будет стоить, пока остается неизвестным, сообщает Ars Technika.

Вам будет интересно Почему есть смысл перейти с Windows 11 на Windows 10

Хотя Microsoft обычно постепенно прекращает поддержку старых операционных систем, как это было с Windows 7 и Windows 8 в январе 2023 года, ситуация с Windows 10 отличается по нескольким причинам.

Самая короткая поддержка среди систем

Одним из основных факторов является необычно короткий период между выпуском Windows 11 и завершением поддержки Windows 10. В прошлом между выходом новой версии и постепенным прекращением поддержки ее предшественницы проходило примерно семь лет, но в этом случае Windows 10 будет иметь лишь четыре года разницы с Windows 11, прежде чем потеряет поддержку.

Большая база пользователей Windows 10

Еще одной важной проблемой является все еще огромная база пользователей Windows 10. По состоянию на сентябрь 2024 года Windows 10 продолжает работать на двух третях активных компьютеров с Windows во всем мире, согласно данным StatCounter, тогда как на Windows 11 приходится лишь одна треть.

Это контрастирует с предыдущими переходами: в январе 2022 года только 3% компьютеров с Windows все еще работали под управлением Windows 8, а в январе 2019 года доля Windows 7 составляла 35%.

Многие ожидают, что Windows 11 сократит этот разрыв в течение следующего года, но Windows 10 может остаться самой распространенной версией на момент окончания срока ее поддержки.

Технические ограничения Windows 11

Сложности добавляет тот факт, что значительное количество компьютеров с Windows 10 не соответствует системным требованиям для обновления до Windows 11. Компьютеры, изготовленные до 2018 года, и даже некоторые из них, выпущенные позже, несовместимы без обходных путей.

Это беспрецедентная ситуация, когда многие полнофункциональные машины исключаются из обновления не из-за типичных ограничений, таких как скорость или аппаратные возможности, а по соображениям безопасности, которые остаются непонятными.

Актуально Как установить Windows 11 на компьютер, который не поддерживает требования системы

В результате этих факторов многие пользователи могут оказаться перед непростым выбором, когда Windows 10 перестанет получать обновления. Вероятные пути развития событий включают выбор платной поддержки, покупку нового ПК или переход на альтернативные операционные системы, такие как Linux или ChromeOS Flex.

Для тех, кто хочет продолжать пользоваться имеющимся оборудованием, использование неофициальных методов обновления до Windows 11 может быть единственным способом сохранить безопасность и совместимость программного обеспечения.