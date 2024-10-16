Хороша новина для організацій та приватних осіб, які готові платити за продовжену підтримку Windows 10 полягає в тому, що таку опцію Microsoft запропонує, однак скільки вона коштуватиме, наразі залишається невідомим, повідомляє Ars Technika.

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Хоча Microsoft зазвичай поступово припиняє підтримку старих операційних систем, як це було з Windows 7 і Windows 8 у січні 2023 року, ситуація з Windows 10 відрізняється з кількох причин.

Найкоротша підтримка серед систем

Одним з основних факторів є незвично короткий період між випуском Windows 11 і завершенням підтримки Windows 10. У минулому між виходом нової версії та поступовим припиненням підтримки її попередниці проходило приблизно сім років, але в цьому випадку Windows 10 матиме лише чотири роки різниці з Windows 11, перш ніж втратить підтримку.

Велика база користувачів Windows 10

Ще однією важливою проблемою є все ще величезна база користувачів Windows 10. Станом на вересень 2024 року Windows 10 продовжує працювати на двох третинах активних комп'ютерів з Windows у всьому світі, згідно з даними StatCounter, тоді як на Windows 11 припадає лише одна третина.

Це контрастує з попередніми переходами: у січні 2022 року лише 3% комп'ютерів з Windows все ще працювали під управлінням Windows 8, а в січні 2019 року частка Windows 7 становила 35%.

Багато хто очікує, що Windows 11 скоротить цей розрив протягом наступного року, але Windows 10 може залишитися найпоширенішою версією на момент закінчення терміну її підтримки.

Технічні обмеження Windows 11

Складності додає той факт, що значна кількість комп'ютерів з Windows 10 не відповідає системним вимогам для оновлення до Windows 11. Комп'ютери, виготовлені до 2018 року, і навіть деякі з них, випущені пізніше, несумісні без обхідних шляхів.

Це безпрецедентна ситуація, коли багато повнофункціональних машин виключаються з оновлення не через типові обмеження, такі як швидкість або апаратні можливості, а з міркувань безпеки, які залишаються незрозумілими.

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В результаті цих факторів багато користувачів можуть опинитися перед непростим вибором, коли Windows 10 перестане отримувати оновлення. Ймовірні шляхи розвитку подій включають вибір платної підтримки, купівлю нового ПК або перехід на альтернативні операційні системи, такі як Linux або ChromeOS Flex.

Для тих, хто хоче продовжувати користуватися наявним обладнанням, використання неофіційних методів оновлення до Windows 11 може бути єдиним способом зберегти безпеку і сумісність програмного забезпечення.