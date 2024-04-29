Астрономы только что открыли яркую комету, которую мы сможем увидеть в следующем году
Источник:Space.com
Недавнее открытие привлекло внимание астрономов со всего мира. Комета названа C/2023 A3 (Цучиншань-АТЛАС) вызвала восхищение как среди экспертов, так и среди энтузиастов. Вероятно, это будет самое яркое зрелище 2025 года в ночном небе.
В отличие от Зеленой кометы, которая не оправдала ожиданий из-за встречи с Солнечной бурей, комета Цучиншань-АТЛАС вызвала оптимистичные ожидания. Несмотря на то, что до ее сближения с Землей и Солнцем еще более года, комета уже стала темой для обсуждения в социальных сетях.
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Комету C/2023 A3 независимо друг от друга заметили астрономы китайской обсерватории "Пурпурная гора" и системы оповещения о столкновении астероидов с Землей (ATLAS).
Сейчас объект находится между орбитами Юпитера и Сатурна, примерно в миллиарде километров от Земли, и постепенно прокладывает себе путь внутрь. Прогнозируется, что к сентябрю 2024 года она пройдет на расстоянии 59 миллионов километров от Солнца.
Местоположение кометы C/2023 A3 / Фото TheSkyLive
Комета Цучиншань-АТЛАС уже отличается своей яркостью даже на таком значительном расстоянии от Солнца. Хотя пока она невидима для невооруженного глаза из-за своей слабости, наблюдения указывают на потенциал для замечательного зрелища на 2025 год, возможно наиболее яркого.
Яркое зрелище
Когда кометы приближаются к Солнцу, они нагреваются, в результате чего поверхностный лед сублимируется и создает светящееся облако,, известное как кома. Этот процесс, вместе с солнечным ветром, формирует характерные хвосты комет. Чем ближе комета приближается к Солнцу, тем более выразительной становится ее активность. Траектория Цучиншань-АТЛАС предполагает близкое сближение, что, возможно, приведет к ослепительному зрелищу.
Однако, предсказание поведения кометы по своей сути является неопределенным. Исторические примеры, такие как комета Кохоутек, служат предостережением. Несмотря на первоначальный ажиотаж, яркость Кохоутека не оправдала ожиданий, что привело к массовому разочарованию. Такие кометы, как Цучиншань-АТЛАС, впервые пересекающие внутреннюю часть Солнечной системы, особенно непредсказуемы.
Хотя есть надежда на впечатляющее зрелище, существуют и риски. Кометы склонны к фрагментации и распаду, как это произошло с кометой C/2020 F8 (SWAN). Такие события могут неожиданно уменьшить или увеличить яркость кометы.
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Настоящую природу кометы Цучиншань-АТЛАС еще предстоит выяснить. Поскольку астрономы продолжают следить за ее траекторией и яркостью, растет ожидание того, что в конце 2024 года может стать выдающимся небесным событием. К тому времени судьба этой новообретенной кометы будет заставлять как ученых, так и любителей звездного неба с нетерпением ждать ее прибытия.