Благодаря этому проекту посетители могут узнать, как разрабатывались дизайн-идеи телефонов и как они повлияли на мировую индустрию мобильных технологий, сообщает 24 Канал.

А тем временем Огромная утечка раскрыла все о будущих смартфонах Galaxy S25, включая качественные рендеры

Ниже представлены некоторые из моделей компании. Полный перечень телефонов можно самостоятельно просмотреть на интерактивном сайте, который охватывает не только выпущенные телефоны, но и концепты, технологии и важные этапы в истории компании.

Эпоха Nokia – смотрите видео:

Конец эпохи смартфонов Nokia

Финская компания HMD Global, которая занималась разработкой и продажей смартфонов под брендом Nokia, сообщила о снятии их с продажи еще 1 февраля 2024 года.

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Сегодня на официальном сайте компании Nokia-смартфоны больше недоступны для покупки. Сейчас в разделе смартфонов на сайте HMD Global остались только изображения телефонов Nokia без возможности их приобрести.