Завдяки цьому проєкту відвідувачі можуть дізнатися, як розроблялися дизайн-ідеї телефонів і як вони вплинули на світову індустрію мобільних технологій, повідомляє 24 Канал.

А тим часом Величезний витік розкрив усе про майбутні смартфони Galaxy S25, включно з якісними рендерами

Нижче представлені деякі з моделей компанії. Повний перелік телефонів можна самостійно переглянути на інтерактивному сайті, який охоплює не лише випущені телефони, але й концепти, технології та важливі етапи в історії компанії.

Епоха Nokia – дивіться відео:

Кінець епохи смартфонів Nokia

Фінська компанія HMD Global, яка займалася розробкою та продажем смартфонів під брендом Nokia, повідомила про зняття їх із продажу ще 1 лютого 2024 року.

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Сьогодні на офіційному сайті компанії Nokia-смартфони більше недоступні для покупки. Наразі в розділі смартфонів на сайті HMD Global залишилися лише зображення телефонів Nokia без можливості їх придбати.