На отдаленном участке пустыни Пилбара в Западной Австралии обнаружили большой горящий обломок, который, вероятно, прибыл из космоса. Эксперты исследуют его происхождение вместе с полицией.

Что упало в пустыне Пилбара?

Необычный объект нашли 18 октября неподалеку от горного городка Ньюман. Горняки, которые наткнулись на него на отдаленной дороге, сообщили о находке службе экстренной помощи. Полиция Западной Австралии сообщила, что по предварительным данным обломок является частью космического корабля, который повторно вошел в атмосферу Земли, пишет 24 Канал со ссылкой на ScienceAlert.

Над расследованием работают полиция, Австралийское космическое агентство и Департамент пожарной и аварийной службы. Окончательного вывода пока нет, но специалисты подозревают, что это может быть часть четвертой ступени китайской ракеты Jieling, запущенной в сентябре.



Предположительно, часть китайской ракеты / Фото Полиции Западной Австралии

Полиция в своем заявлении отметила, что объект изготовлен из углеродного волокна и он напоминает другие фрагменты космического мусора – композитные герметичные резервуары или ракетные баки. Австралийское бюро безопасности транспорта подтвердило, что находка не связана с гражданской авиацией.

Такие резервуары применяют в космических аппаратах для хранения жидкостей под высоким давлением. Попадание подобных обломков на поверхность Земли является редкостью, ведь большинство из них сгорает при вхождении в атмосферу, а остальные чаще всего падает в океан.



Предположительно, часть китайской ракеты / Фото Полиции Западной Австралии

Не первый случай

В 2023 году на побережье Западной Австралии уже обнаруживали большой обломок космического аппарата. Как тогда писало издание ScienceAlert, объект сначала упал в воду, а впоследствии его вынесло на берег. Подобные инциденты показывают, что даже при наличии систем безопасного возврата старых спутников полностью исключить падение обломков невозможно.

Австралийское космическое агентство призвало граждан не касаться подозрительных объектов, которые могут быть космическим мусором, поскольку они могут содержать опасные материалы. Вместе с тем полиция отметила, что конкретно этот найденный объект все не представляет угрозы для людей.

