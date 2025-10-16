Что пошло не так с космическим долгостроем?

История спутника "Сич-2-30" является достаточно драматичной. Его собрали еще в 2011 году как дублера для аппарата "Сич-2", чтобы на земле отрабатывать возможные внештатные ситуации. Однако основной спутник прекратил работу в 2013 году, а следующий проект "Сич-2-М" заморозили из-за нехватки финансирования. Тогда было решено модернизировать дублера и запустить его под названием "Сич-2-1" в 2017 году, но и этот план не удалось реализовать, пишет 24 Канал.

Новый этап в жизни спутника начался в 2021 году, когда его переименовали в "Сич-2-30". Запуск аппарата пытались приурочить к 30-й годовщине Независимости Украины, что создало значительное политическое давление. Чиновники тогда заявляли о полной готовности спутника, однако Государственное космическое агентство Украины опровергало эту информацию, подчеркивая необходимость дополнительных работ и предупреждая о рисках поспешного запуска. Предупреждения касались того, что нагрузка на аппарат в предложенной позиции может в разы превысить эксплуатационные требования, что фактически выведет его из строя.

В итоге запустить спутник к юбилейной дате не успели. Он отправился в космос 13 января 2022 года на борту ракеты Falcon 9 компании SpaceX в рамках миссии Transporter-3.

Несмотря на успешный выход на орбиту, аппарат так и не смог полноценно заработать. В КБ "Южное" сообщили, что из-за особенностей кластерного запуска не удалось установить устойчивую связь во время первых критически важных сеансов. Ориентация спутника осталась нештатной, из-за чего солнечные батареи не могли получать достаточно энергии – на них попадал лишь отраженный от Земли свет или кратковременные прямые лучи под малым углом. Это привело к работе в энергосберегающем режиме без возможности передавать снимки.

Аппарат был разработан для съемки поверхности Земли в видимом и инфракрасном диапазонах с разрешением около 7 метров. Такие характеристики позволяли бы интегрировать его в европейскую программу мониторинга Copernicus, но были недостаточными для удовлетворения оборонных нужд, поскольку существуют спутники с разрешением менее полуметра.

После почти трех лет на орбите, так и не выполнив свою программу, "Сич-2-30" вошел в плотные слои атмосферы и прекратил свое существование. Первым в украинском медиапространстве о "смерти" спутника сообщил астроном-энтузиаст Сергей Антонюк в своем блоге. Тогда он отметил, что космический аппарат сгорел примерно между 01:00 и 05:00 по времени в Украине. Каталог спутников CelesTrak уже указывает статус аппарат как "Уничтожен".

Что мы знаем о характеристиках и возможностях "Сич-2-30"?

"Сич-2-30" – это спутник, предназначен для оптико-электронного наблюдения Земли. Разработанный конструкторским бюро "Южное", он должен был фотографировать нашу планету в видимом и инфракрасном диапазонах.

