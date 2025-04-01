Тревожные сны об ИИ

Опрос, проведенный компанией Amerisleep, занимающейся производством матрасов, выявил, что каждый пятый американец видит сны об ИИ. Среди них значительная часть испытывает тревогу, связанную с технологией. Большинство респондентов видят такие сны реже одного раза в месяц, но почти 10% видят их еженедельно, сообщает 24 Канал со ссылкой на результаты исследования.

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Особенно уязвимым к снам об ИИ является поколение зумеров, то есть тех, кто родился после 1997 года. Почти четверть опрошенных представителей этой группы сообщили, что им снился ИИ, и каждый шестой из них переживал кошмары о потере работы из-за этой технологии.

Интересно, что в исследовании ничего не сказано о том, сколько миллениалов, бумеров или представителей поколения X имеют сны об ИИ. Всего в опросе приняла участие 1000 человек.

Анализ Amerisleep обнаружил, что наибольшее подсознательное беспокойство респондентов связано с тем, что ИИ захватит мир. Другие распространенные сценарии сновидений включают разговоры с ИИ, как с человеком, и потерю работы из-за технологии.

Почему люди боятся ИИ

Страх перед искусственным интеллектом все больше проникает в общественное сознание. Он проявляется в разных формах: от тревоги из-за потери рабочих мест до экзистенциального ужаса перед неконтролируемым разумом. Люди боятся, что ИИ выйдет из-под контроля, станет самостоятельным и начнет действовать против человечества. Этот страх подпитывается научной фантастикой, где ИИ часто изображается как угроза.

Самые большие опасения связаны с тем, что ИИ сможет превзойти человеческий интеллект и захватить власть. Люди боятся, что технология будет принимать решения, которые нанесут вред человечеству, или что он создаст новую, более совершенную форму жизни, которая вытеснит людей. Существует также страх перед тем, что ИИ будет использоваться для создания автономного оружия, которое сможет принимать решения о жизни и смерти без участия человека.

ИИ уже нанес определенный вред. Автоматизация, управляемая ИИ, привела к потере рабочих мест во многих отраслях. Например, на заводах он заменяет рабочих на конвейерах, а в колл-центрах ИИ отвечает на вопросы клиентов. Не удивительно, что огромное количество людей, особенно молодых, которые еще не набрались достаточно опыта, чтобы быть незаменимыми на своем рабочем месте, боятся из-за перспективы оказаться без работы.