Тривожні сни про ШІ

Опитування, проведене компанією Amerisleep, що займається виробництвом матраців, виявило, що кожен п'ятий американець бачить сни про ШІ. Серед них значна частина відчуває тривогу, пов'язану з технологією. Більшість респондентів бачать такі сни рідше одного разу на місяць, але майже 10% бачать їх щотижня, повідомляє 24 Канал з посиланням на результати дослідження.

Дивіться також Україна створює власну мовну модель для "масового виробництва українських ШІ-інструментів"

Особливо вразливим до снів про ШІ є покоління зумерів, тобто тих, хто народився після 1997 року. Майже чверть опитаних представників цієї групи повідомили, що їм снився ШІ, і кожен шостий з них переживав кошмари про втрату роботи через цю технологію.

Цікаво, що в дослідженні нічого не сказано про те, скільки міленіалів, бумерів чи представників покоління X мають сни про ШІ. Загалом в опитуванні взяла участь 1000 людей.

Аналіз Amerisleep виявив, що найбільше підсвідоме занепокоєння респондентів пов'язане з тим, що ШІ захопить світ. Інші поширені сценарії сновидінь включають розмови зі ШІ, як із людиною, і втрату роботи через технологію.

Чому люди бояться ШІ

Страх перед штучним інтелектом усе більше проникає в суспільну свідомість. Він проявляється у різних формах: від тривоги через втрату робочих місць до екзистенційного жаху перед неконтрольованим розумом. Люди бояться, що ШІ вийде з-під контролю, стане самостійним і почне діяти проти людства. Цей страх підживлюється науковою фантастикою, де ШІ часто зображується як загроза.

Найбільші побоювання пов'язані з тим, що ШІ зможе перевершити людський інтелект і захопити владу. Люди бояться, що технологія прийматиме рішення, які завдадуть шкоди людству, або що він створить нову, більш досконалу форму життя, яка витіснить людей. Існує також страх перед тим, що ШІ використовуватиметься для створення автономної зброї, яка зможе приймати рішення про життя і смерть без участі людини.

ШІ вже завдав певної шкоди. Автоматизація, керована ШІ, призвела до втрати робочих місць у багатьох галузях. Наприклад, на заводах він замінює робітників на конвеєрах, а в колцентрах ШІ відповідає на запитання клієнтів. Тож не дивно, що величезна кількість людей, особливо молодих, які ще не набралися достатньо досвіду, щоб бути незамінними на своєму робочому місці, бояться через перспективу опинитися без роботи.