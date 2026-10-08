Что произошло в дата-центре в Сасово?

Утром 8 октября в дата-центре "Яндекса" в Сасово Рязанской области произошел пожар в результате атаки беспилотников, как ранее сообщал 24 Канал. Работу центра пришлось приостановить. В "Яндексе" уточнили, что инцидент затронул часть инфраструктуры, пострадавших нет, а специалисты устраняют последствия и восстанавливают работу сервисов.

Из-за этого происшествия часть сервисов компании временно стала недоступной. Несколько часов утром не работала "Яндекс Почта", но к полудню в пресс-службе сообщили, что неполадки устранены.

В облачной платформе Yandex Cloud перестала работать зона доступности ru-central1-b. Платформа подтвердила причину в 15:19 по московскому времени и пообещала следующее обновление в 19:00. Кроме того, акции "Яндекса" подешевели на 3,4 процента на фоне атаки.

Какие сервисы пострадали?

В сети сейчас фиксируются сотни жалоб на неработающие сайты "ЦИАН" (российский онлайн-сервис по поиску, продаже и аренде недвижимости), "Яндекса", РЖД, различных банков, "ВКонтакте" и других сайтов. Больше всего обращений поступило из Москвы и Санкт-Петербурга. Также жаловались жители Новосибирской, Свердловской, Московской, Омской и Ростовской областей, Краснодарского края а также Башкортостана и Татарстана.

В пресс-службе "ЦИАН" пояснили, что сбой сайта и приложения произошел из-за "инцидента на объекте инфраструктурного партнера", хотя прямо не назвали "Яндекс" или дроны. Группа компаний "Астрал" предупредила о возможных перебоях с электронной отчетностью, электронным документооборотом и электронными накладными и связала их с инцидентом в дата-центре "Яндекса".

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Позже пользователи начали жаловаться на сайты СМИ. Не открывались страницы "Ведомостей", "РИА Новости", "Коммерсанта", ИС "Вести", "Интерфакса", "Российской газеты" и РБК.

Отдельно пользователи сообщали о проблемах с Avito, IVI, Т-банком и "МегаФоном". Утром жаловались также на Wildberries, "Госуслуги", Telegram, Альфа-банк, мобильных операторов и ряд других сайтов.

Почему вышли из строя сайты СМИ?

Домены "Коммерсанта", "Интерфакса", "Ведомостей" и "Вестей" ведут в сеть системы защиты от DDoS-атак Curator, которая ранее называлась Qrator Labs. Сайты, работающие через других провайдеров, открывались без ошибок. Среди них "Лента.ру", "Газета.ру", Mail.ru и "Лайфхакер". Не открывался и сайт самой компании Curator. Официальных заявлений о причинах сбоев на сайтах СМИ пока нет, но, судя по всему, Curator работает на мощностях "Яндекса".

Что еще сломалось?

Визовый центр Кипра в Москве 8 октября временно не принимал посетителей из-за технического сбоя. В компании BLS International, которая обрабатывает визовые документы, пояснили, что у консульства технические проблемы, поэтому записавшиеся на этот день "люди" не смогут попасть на прием. Заявителей с активными записями примут по старой записи, когда услугу возобновят. Прием заявлений приостановили еще в пяти городах: Санкт-Петербурге, Самаре, Казани, Нижнем Новгороде и Новосибирске.

Пользователи жаловались и на нестабильную работу сайта железной дороги, а точнее, ее онлайн-ресурсов. Пользователи не могли купить билеты, а количество жалоб резко возросло. В пресс-службе "РЖД" связали возможные проблемы с работой внешних сервисов, при этом прямо не называя "Яндекс" или дроны.

Интересно, что даже сайт "Сбой.ру", который отслеживает сбои, работал с перебоями, поскольку также использует инфраструктуру "Яндекса".