Що сталося в дата-центрі в Сасово?

Вранці 8 жовтня в дата-центрі "Яндекса" в Сасово Рязанської області сталася пожежа внаслідок атаки безпілотників, як писав раніше 24 Канал. Роботу центру довелося зупиняти. У "Яндексі" уточнили, що інцидент зачепив частину інфраструктури, постраждалих немає, а фахівці усувають наслідки й відновлюють роботу сервісів.

Через цю подію частина сервісів компанії тимчасово стала недоступною. Кілька годин зранку не працювала "Яндекс Пошта", але до полудня у пресслужбі повідомили, що неполадки усунули.

У хмарній платформі Yandex Cloud перестала працювати зона доступності ru-central1-b. Платформа підтвердила причину о 15:19 за московським часом і пообіцяла наступне оновлення о 19:00. Крім того, акції "Яндекса" подешевшали на 3,4 відсотка на тлі атаки.

Які сервіси постраждали?

У мережі тепер фіксують сотні скарг на сайти, що не працюють: "ЦІАН" (російський онлайн-сервіс із пошуку, продажу та оренди нерухомості), "Яндекс", РЖД, різні банки, "ВКонтакте" та інші сайти. Найбільше звернень надійшло з Москви та Санкт-Петербурга. Також скаржилися мешканці Краснодарського краю, Новосибірської, Свердловської, Московської, Омської та Ростовської областей, а також Башкортостану й Татарстану.

У пресслужбі "ЦІАН" пояснили, що збій сайту й застосунку стався через "інцидент на об'єкті інфраструктурного партнера", хоча прямо не назвали "Яндекс" чи дрони. Група компаній "Астрал" попередила про можливі перебої з електронною звітністю, електронним документообігом і електронними перевізними документами та пов'язала їх з інцидентом у дата-центрі "Яндекса".

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Пізніше користувачі почали скаржитися на сайти ЗМІ. Не відкривалися сторінки "Відомостей", "РИА Новости", "Коммерсанта", ІС "Вести", "Інтерфакса", "Російської газети" та РБК.

Окремо користувачі повідомляли про проблеми з Avito, IVI, Т-банком і "МегаФоном". Вранці скаржилися також на Wildberries, "Госуслуги", Telegram, Альфа-банк, мобільних операторів і низку інших сайтів.

Чому лягли сайти ЗМІ?

Домени "Коммерсанта", "Інтерфакса", "Відомостей" і "Вестей" ведуть на мережі системи захисту від DDoS-атак Curator, яка раніше називалася Qrator Labs. Сайти, що працюють через інших провайдерів, відкривалися без помилок. Серед них "Лента.ру", "Газета.ру", Mail.ru та "Лайфхакер". Не відкривався й сайт самої компанії Curator. Офіційних заяв про причини перебоїв у сайтів ЗМІ поки немає, але, судячи з усього, Curator працює на потужностях "Яндекса".

Що ще зламалося?

Візовий центр Кіпру в Москві 8 жовтня тимчасово не приймав відвідувачів через технічний збій. У компанії BLS International, яка обробляє візові документи, пояснили, що в консульстві технічні проблеми, тож записані на цей день "люди" не зможуть потрапити на прийом. Заявників з активними записами приймуть за старим записом, коли послугу відновлять. Прийом заяв призупинили ще в п'яти містах: Санкт-Петербурзі, Самарі, Казані, Нижньому Новгороді та Новосибірську.

Користувачі скаржилися й на нестабільну роботу сайту залізниці, а точніше, її онлайн-ресурсів. Користувачі не могли купити квитки, а кількість скарг різко зросла. У пресслужбі "РЖД" пов'язали можливі проблеми з роботою зовнішніх сервісів, також прямо не називаючи "Яндекс" чи дрони.

Цікаво, що навіть сайт "Сбой.ру", який відстежує збої, працював із перебоями, бо теж працює на потужностях "Яндекса".