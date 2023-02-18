24 Канал объясняет, почему новое исследование действительно важно и как оно имеет значение для понимания происхождения жизни на Земле, и для его поиска на других планетах.

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По словам Дастина Трейла, доцента кафедры наук о Земле и окружающей среде Рочестерского университета, "есть основания подозревать, что жизнь могла бы начаться иначе – или не начаться вообще – если бы ранние химические характеристики нашей планеты были другими".

Ранняя история Земли

исследование изучает роль металлов в возникновении жизни, включая неожиданную важность марганца. Миллиарды лет горных пород и минералов часто являются единственными прямыми источниками информации о ранней истории Земли, и исследователи провели эксперименты с высоким давлением и температурой, чтобы определить давление кислорода, содержание хлора и температуру литосферных жидкостей миллиарды лет назад.

Введя эту информацию в компьютерные модели, исследователи смогли смоделировать свойства литосферных жидкостей и определить какие металлы могли транспортироваться между внутренними и внешними частями Земли в то время, когда на планете зародилась жизнь.

Почему это важное открытие

Исследование имеет немаловажное значение не только для понимания происхождения жизни, но и для поиска жизни на других планетах. Как отмечает Трейл:

Мы сейчас переживаем увлекательное время, когда человечество ищет жизнь на других планетах и спутниках, а также в других планетарных системах.

Работа проливает свет на роль металлов в выполнении клеточных функций и поможет ученым, изучающим происхождение жизни, вводить более конкретные данные в свои эксперименты и модели. Эти знания могут использоваться для определения подобных условий на других планетах, которые также могли способствовать возникновению жизни.