24 Канал пояснює, чому нове дослідження справді важливе і яке воно має значення для розуміння походження життя на Землі, та для його пошуку на інших планетах.

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За словами Дастіна Трейла, доцента кафедри наук про Землю та навколишнє середовище Рочестерського університету, "є підстави підозрювати, що життя могло б початися інакше – або не початися взагалі – якби ранні хімічні характеристики нашої планети були іншими".

Рання історія Землі

Дослідження вивчає роль металів у виникненні життя, в тому числі несподівану важливість марганцю. Мільярди років гірських порід і мінералів часто є єдиними прямими джерелами інформації про ранню історію Землі, і дослідники провели експерименти з високим тиском і температурою, щоб визначити тиск кисню, вміст хлору і температуру літосферних рідин мільярди років тому.

Ввівши цю інформацію в комп'ютерні моделі, дослідники змогли змоделювати властивості літосферних рідин і визначити, які метали могли транспортуватися між внутрішніми і зовнішніми частинами Землі в той час, коли на планеті зародилося життя.

Чому це важливе відкриття

Дослідження має важливе значення не лише для розуміння походження життя, але й для пошуку життя на інших планетах. Як зазначає Трейл:

Ми зараз переживаємо захоплюючий час, коли людство шукає життя на інших планетах і супутниках, а також в інших планетарних системах.

Робота проливає світло на роль металів у виконанні клітинних функцій і допоможе вченим, які вивчають походження життя, вводити більш конкретні дані в свої експерименти і моделі. Ці знання можуть бути використані для визначення подібних умов на інших планетах, які також могли сприяти виникненню життя.