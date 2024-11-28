Нет, это не правда

По словам компании, она не использует данные клиентов из приложений Microsoft 365 для обучения моделей искусственного интеллекта. Таким образом пользователям не нужно волноваться о конфиденциальности их документов Word, Excel или других, пишет 24 Канал со ссылкой на комментарий Microsoft. Но откуда же взялись эти странные слухи?

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Разъяснение компании касается сообщений, циркулировавших в интернете в течение последних нескольких недель. В них утверждалось, что Microsoft "требует от пользователей Word и Excel отказаться от участия в обучении систем искусственного интеллекта компании".

Путаница возникла из-за настройки конфиденциальности в Microsoft Office, которая включает "необязательный подключенный опыт" – функцию, которая помогает пользователям "искать изображения в интернете" или "находить информацию, доступную в интернете", как утверждают в Microsoft. Этот переключатель включен по умолчанию и не упоминает об обучении ИИ в раскрытии информации. Аналогично, учебный документ Microsoft, опубликованный 21 октября 2024 года, похоже, внес свой вклад в путаницу, описав длинный список взаимосвязанных функций в Office, которые "анализируют ваш контент", без явного исключения обучения ИИ на основе больших языковых моделей.

В приложениях M365 мы не используем данные клиентов для обучения LLM. Этот параметр включает только функции, которые требуют доступа к интернету, например, соавторство в документе,

– заявили в учетной записи Microsoft 365 X в ответ на претензии.

Руководитель отдела коммуникаций Microsoft Фрэнк Шоу также сделал заявление на Bluesky, чтобы опровергнуть эти утверждения: "Как отмечалось несколько недель назад, это не соответствует действительности, и переход по ссылке для получения дополнительной информации дает это понять", – сказал Шоу.

Adobe столкнулась с похожей реакцией в начале этого года после того, как ее условия пользования были ошибочно истолкованы как такие, предусматривающие обучение генеративного ИИ на работах пользователей. Adobe быстро обновила формулировки в своих условиях предоставления услуг, чтобы объяснить, что это не так.

Инциденты с Adobe и Microsoft свидетельствуют, что люди все больше обеспокоены тем, что их персональные данные используются технологическими компаниями для обучения моделей искусственного интеллекта без их прямого разрешения.

Это вполне понятное беспокойство, учитывая, что такие компании, как Meta, X и Google, по умолчанию подключают своих пользователей к обучению искусственного интеллекта, а также огромные объемы онлайн-контента, изымаемые для этой цели.