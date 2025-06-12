Microsoft обновила Windows 11 для компьютеров, которые имели проблемы с июньским патчем

Компания Microsoft выпустила отдельное обновление для устройств с Windows 11 24H2, которые оказались несовместимыми с основным патчем июньской серии Patch Tuesday. По словам компании, проблема коснулась ограниченного количества компьютеров, и исправление уже постепенно распространяется на соответствующие системы.

Microsoft отметила, что новая версия обновления разворачивается поэтапно, тогда как обновление за июнь уже доступно для остальных поддерживаемых версий Windows 11, сообщает 24 Канал.

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В то же время компания не уточнила, какие именно аппаратные или программные конфигурации вызвали конфликт, а также как именно эти ошибки повлияли на работоспособность систем.

В рамках актуального обновления Microsoft также выпустила патчи KB5060842 и KB5060999, которые закрывают 66 уязвимостей в версиях Windows 11 24H2 и 23H2. Среди них – активно эксплуатируемая уязвимость нулевого дня в WebDAV (CVE-2025-33053) и публично известный баг с повышением привилегий в Windows SMB.

В общем обновления устраняют десять критических уязвимостей: восемь связаны с удаленным выполнением кода, две – с повышением привилегий.

Отдельно отмечается, что патч KB5060842 также устраняет проблему с Windows Hello, которая мешала входу в систему с помощью самоподписанных сертификатов. Кроме того, он продлевает срок сохранения точек восстановления до 60 дней в Windows 11 24H2.

Обновление KB5060999, в свою очередь, исправляет сбой графической подсистемы, что мешал установлению соединения через Remote Desktop, вызывая ошибки "session ended" и "unable to establish connection".

Параллельно Microsoft выпустила обновление KB5060533 для Windows 10 22H2. Оно возвращает отображение секунд во всплывающем окне календаря и исправляет сбой, что приводил к неожиданным перезагрузкам или зависаниям виртуальных машин Hyper-V на базе Windows 10, Windows 11 и Windows Server.

Кроме того, новое меню "Пуск" теперь можно опробовать на своем компьютере. Microsoft сделала его доступным для участников Dev Channel с прокруткой и возможностью отключения рекомендованных приложений.