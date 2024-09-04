Расследование Минюста относительно бизнес-практики Nvidia набрало значительные обороты, поскольку ведомство начало официально вызывать технологического гиганта и другие связанные с ним компании для дачи показаний.

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Согласно сообщению Bloomberg, этот переход от неофициальных запросов к юридически обязательным показаниям является важным шагом в расследовании, следствием которого может стать выдвижение официальных антимонопольных обвинений против Nvidia.

Что случилось?

Расследование сосредотачивается на обвинениях в том, что Nvidia ограничивала своих клиентов в переходе на продукты конкурентов и наказывала тех, кто не обязывался покупать исключительно у Nvidia.

Агентство Bloomberg впервые сообщило об этом антимонопольном расследовании в июне 2024 года, а офис Минюста в Сан-Франциско взял на себя ведущую роль в процессе. Ведомство начало свое расследование с опроса основных клиентов Nvidia о бизнес-практиках компании.

Хотя Nvidia прямо не комментировала расследование, она защищала свое доминирование на рынке, объясняя его качеством и скоростью своих продуктов. Быстрый рост компании и увеличение ее рыночной власти привлекли внимание антимонопольных регуляторов, особенно после того, как в июне Nvidia ненадолго стала крупнейшей публичной компанией мира по рыночной капитализации. Доходы Nvidia стремительно росли в течение нескольких кварталов, что еще больше вызвало беспокойство у регуляторов.



Гендиректор NVIDIA Дженсен Хуанг / Фото Bloomberg

Расследование также сосредотачивается на том, предлагает ли Nvidia ценовые стимулы или приоритетный доступ к дефицитным компонентам клиентам, которые покупают исключительно ее продукцию. Генеральный директор и основатель Nvidia Дженсен Хуанг (Jensen Huang) заявил, что предпочитает поставки продукции компаниям, которые сразу же используют ее, а не накапливают на складах.

Аналитики прогнозируют, что до конца 2024 года Nvidia может получить более 120 миллиардов долларов дохода, что значительно больше, чем 16 миллиардов долларов всего четыре года назад. Большая часть этого дохода сейчас приходится на серверный сегмент Nvidia, что вызывает беспокойство, что успех компании может быть связан с монополистическими практиками.

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Расследование Минюста также изучает попытку Nvidia приобрести разработчика программного обеспечения для искусственного интеллекта Run:AI, что еще больше усилило регуляторный контроль. Доминирование Nvidia на рынке ускорителей искусственного интеллекта и ее растущие прибыли вызвали опасения, что компания может использовать свою рыночную позицию для подавления конкуренции, особенно со стороны таких конкурентов, как AMD.