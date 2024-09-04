Розслідування Мін'юсту щодо бізнес-практики Nvidia набрало значних обертів, оскільки відомство почало офіційно викликати технологічного гіганта та інші пов'язані з ним компанії для надання свідчень.

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Згідно з повідомленням Bloomberg, цей перехід від неофіційних запитів до юридично обов'язкових свідчень є важливим кроком у розслідуванні, наслідком якого може стати висунення офіційних антимонопольних звинувачень проти Nvidia.

Що трапилося?

Розслідування зосереджується на звинуваченнях у тому, що Nvidia обмежувала своїх клієнтів у переході на продукти конкурентів і карала тих, хто не зобов'язувався купувати виключно у Nvidia.

Агентство Bloomberg вперше повідомило про це антимонопольне розслідування в червні 2024 року, а офіс Мін'юсту в Сан-Франциско взяв на себе провідну роль у процесі. Відомство почало своє розслідування з опитування основних клієнтів Nvidia про бізнес-практики компанії.

Хоча Nvidia прямо не коментувала розслідування, вона захищала своє домінування на ринку, пояснюючи його якістю та швидкістю своїх продуктів. Швидке зростання компанії та збільшення її ринкової влади привернули увагу антимонопольних регуляторів, особливо після того, як у червні Nvidia ненадовго стала найбільшою публічною компанією світу за ринковою капіталізацією. Доходи Nvidia стрімко зростали протягом кількох кварталів, що ще більше викликало занепокоєння у регуляторів.



Гендиректор NVIDIA Дженсен Хуанг / Фото Bloomberg

Розслідування також зосереджується на тому, чи пропонує Nvidia цінові стимули або пріоритетний доступ до дефіцитних компонентів клієнтам, які купують виключно її продукцію. Генеральний директор і засновник Nvidia Дженсен Хуанг (Jensen Huang) заявив, що віддає перевагу постачанню продукції компаніям, які одразу ж використовують її, а не накопичують на складах.

Аналітики прогнозують, що до кінця 2024 року Nvidia може отримати понад 120 мільярдів доларів доходу, що значно більше, ніж 16 мільярдів доларів всього чотири роки тому. Більша частина цього доходу зараз припадає на серверний сегмент Nvidia, що викликає занепокоєння, що успіх компанії може бути пов'язаний з монополістичними практиками.

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Розслідування Мін'юсту також вивчає спробу Nvidia придбати розробника програмного забезпечення для штучного інтелекту Run:AI, що ще більше посилило регуляторний контроль. Домінування Nvidia на ринку прискорювачів штучного інтелекту та її зростаючі прибутки викликали побоювання, що компанія може використовувати свою ринкову позицію для придушення конкуренції, особливо з боку таких конкурентів, як AMD.