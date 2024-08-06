Компания Nvidia, которая возглавила список, потеряла более 300 миллиардов долларов с началом торгов, хотя вскоре ей удалось восстановить около половины этих потерь. Сначала акции производителя чипов упали на 7%.

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Рыночная стоимость Nvidia ранее превышала 3 триллиона долларов, что делало ее самой дорогой компанией в мире, но теперь она упала до уровня ниже 2,5 триллиона долларов.

Apple и Amazon также столкнулись с существенным падением: их рыночная стоимость уменьшилась на 224 миллиарда долларов и 109 миллиардов долларов соответственно.

В общем, совокупные потери Meta, Microsoft, Alphabet, Tesla и других семи крупнейших технологических компаний приблизились к 995 миллиардов в первые моменты торгов. Несмотря на незначительное восстановление после продолжения торгов, влияние было существенным.

Высокотехнологичный индекс NASDAQ потерпел резкое падение на 5,8% в течение первых минут после открытия биржи, а индекс S&P 500, который включает крупнейшие американские компании, упал на 3,9%.

Рынок криптовалют также сильно пострадал: с воскресенья стоимость биткоина упала на 18% с 60 000 долларов до 49 000 долларов, хотя впоследствии она восстановилась до 54 000 долларов. Весь рынок альткоинов также вошел в красную зону.

"Черный понедельник" 2024 года

Потрясения на рынке сравнивают с "черным понедельником" 1987 года, когда индекс Доу-Джонса потерпел самое значительное падение в истории. Спад понедельника последовал за серьезным падением котировок акций в Токио, Тайване и Стамбуле еще до открытия торгов в США. В частности, японский индекс Nikkei 225 обвалился на 12%.

Одним из главных факторов такого поведения рынка являются пересмотренные прогнозы по уровню безработицы в США, который теперь, как ожидается, вырастет до 4,3%, что сигнализирует о потенциальных экономических проблемах. Этот прогноз вызвал широкие опасения относительно рецессии в США.

Кроме того, решение фонда Уоррена Баффета продать половину своей доли в Apple и обвал фондового рынка Японии способствовали массовой распродаже акций.

Без ИИ не обошлось

Эксперты также указывают на завышенные ожидания в отношении технологий искусственного интеллекта как на потенциальный рыночный риск.

Goldman Sachs недавно отметил, что компании чрезмерно инвестируют в технологии искусственного интеллекта, которые пока имеют ограниченную практическую ценность.

Elliott Management, один из крупнейших в мире хедж-фондов, обратился к своим клиентам с заявлением о том, что компания Nvidia, ключевой игрок в цепочке поставок аппаратного обеспечения для ИИ, находится в "мыльном пузыре", а шумиха вокруг ИИ "переоценена".

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Крупнейший в мире банк JPMorgan оценивает вероятность рецессии в экономике США в 50%, что отражает повышенное беспокойство среди финансовых экспертов и участников рынка.