Компанія Nvidia, яка очолила список, втратила понад 300 мільярдів доларів з початком торгів, хоча невдовзі їй вдалося відновити близько половини цих втрат. Спочатку акції виробника чипів впали на 7%.

А тим часом Суд США визнав незаконною монополію Google на ринку пошукових систем

Ринкова вартість Nvidia раніше перевищувала 3 трильйони доларів, що робило її найдорожчою компанією у світі, але тепер вона впала до рівня нижче 2,5 трильйона доларів.

Apple і Amazon також зіткнулися з істотним падінням: їхня ринкова вартість зменшилася на 224 мільярди доларів і 109 мільярдів доларів відповідно.

Загалом, сукупні втрати Meta, Microsoft, Alphabet, Tesla та інших семи найбільших технологічних компаній наблизилися до 995 мільярдів у перші моменти торгів. Попри незначне відновлення після продовження торгів, вплив був суттєвим.

Високотехнологічний індекс NASDAQ зазнав різкого падіння на 5,8% протягом перших хвилин після відкриття біржі, а індекс S&P 500, який включає найбільші американські компанії, впав на 3,9%.

Ринок криптовалют також сильно постраждав: з неділі вартість біткоїна впала на 18% з 60 000 доларів до 49 000 доларів, хоча згодом вона відновилася до 54 000 доларів. Весь ринок альткоїнів також увійшов у червону зону.

"Чорний понеділок" 2024

Потрясіння на ринку порівнюють з "чорним понеділком" 1987 року, коли індекс Доу-Джонса зазнав найзначнішого падіння в історії. Спад понеділка послідував за серйозним падінням котирувань акцій в Токіо, Тайвані та Стамбулі ще до відкриття торгів у США. Зокрема, японський індекс Nikkei 225 обвалився на 12%.

Одним з головних чинників такої поведінки ринку є переглянуті прогнози щодо рівня безробіття в США, який тепер, як очікується, зросте до 4,3%, що сигналізує про потенційні економічні проблеми. Цей прогноз викликав широкі побоювання щодо рецесії в США.

Крім того, рішення фонду Уоррена Баффета продати половину своєї частки в Apple і обвал фондового ринку Японії сприяли масовому розпродажу акцій.

Без ШІ не обійшлося

Експерти також вказують на завищені очікування щодо технологій штучного інтелекту як на потенційний ринковий ризик.

Goldman Sachs нещодавно наголосив, що компанії надмірно інвестують у технології штучного інтелекту, які наразі мають обмежену практичну цінність.

Elliott Management, один з найбільших у світі хедж-фондів, звернувся до своїх клієнтів із заявою про те, що компанія Nvidia, ключовий гравець у ланцюжку поставок апаратного забезпечення для ШІ, перебуває в "мильній бульбашці", а галас навколо ШІ "переоцінений".

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Найбільший у світі банк JPMorgan оцінює ймовірність рецесії в економіці США у 50%, що відображає підвищене занепокоєння серед фінансових експертів та учасників ринку.