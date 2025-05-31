В Украине могут отключать мобильную связь для борьбы с "Шахедами", –"Флеш"

В Украине рассматривают возможность временного отключения мобильной связи и интернета на маршрутах полета вражеских "Шахедов". Такой метод уже активно применяет Россия.

Сообщает 24 Канал со ссылкой на специалиста по системам РЭБ и связи Сергея "Флеша" Бескрестнова в интервью Times of Ukraine.

Смотрите также Россия запускает по Украине увеличенную версию "Шахедов": в ГУР рассказали детали

Что известно об отключении мобильной связи на пути "Шахедов"

Бескрестнов рассказал, что Украина может начать отключать мобильную связь и интернет на пути следования вражеских БпЛА.

Сейчас – это не секрет – обсуждается вопрос возможного отключения передачи данных по траектории полета "Шахедов" для того, чтобы полностью лишить их каких-либо возможностей для связи,

– отметил он.

Он добавил, что Россия уже активно использует эту тактику для защиты от украинских дальнобойных дронов. В частности, оккупанты выключают мобильную связь в районах, через которые могут пролетать беспилотники.

Эксперт напомнил, что 9 мая, опасаясь атаки на парад, российские власти полностью отключили мобильную связь и интернет в Москве и Подмосковье.

"Почему мы это не делаем, потому что мы заботимся о наших жителях. Мы понимаем, что мобильной связью пользуются многие, инфраструктура, критическая в частности, пользуются военные. Поэтому нам хотелось бы отключать мобильную связь в последнем случае. Но если это будет необходимо, мы будем это делать", – подчеркнул Бескрестнов.