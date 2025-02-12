Новый план

После того как ни один другой план не дал результата, Джеймс Хоуэллс хочет выкупить всю свалку, на которой может быть похоронен жесткий диск, сообщает 24 Канал со ссылкой на The Guardian. Хотя неизвестно, где конкретно находится диск, у него есть предположение, основанное на том, когда именно он выбросил его в помойку, поскольку мусор в разное время сбрасывали в разных местах.

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Согласно имеющимся данным, человек сузил поиск до определенного участка свалки в Южном Уэльсе, где хранится 15 000 метрических тонн отходов. Сейчас эта свалка приближается к своему пределу вместимости, поэтому Хоуэллс хочет выкупить его у города. Чиновники предупредили, что жесткий диск "погребен под 25 000 кубометров отходов и земли", поскольку он пролежал там почти 12 лет. Но 700 миллионов долларов не пахнут, поэтому британец готов на все, даже годами копаться в отходах.

Пока город не принял окончательного решения. Guardian отмечает, что бессистемное раскапывание свалки представляет серьезную экологическую опасность, а сам процесс раскопок был бы рискованным и дорогим. Впоследствии свалку нужно будет рекультивировать, что является еще одним дорогим проектом, и непонятно, возьмет ли Хоуэллс его на себя. Город также планировал построить на части этой земли солнечную электростанцию.

Наконец, есть сам жесткий диск. Можно ли что-то восстановить после того, как оно пролежало под тоннами и тоннами мусора в течение 12 лет? Он замерзал и оттаивал, подвергался воздействию воды и продуктов гниения. Это кажется маловероятным, хотя Хоуэллс и люди, которые ему помогают, вероятно, это понимают, и имеют план по восстановлению данных.

Мужчина занимается поисками более 10 лет:

В 2017 году он обратился к городским властям с просьбой разрешить ему копать, но чиновники отказали, ссылаясь на соображения безопасности и опасения, что такие же самые охотники за сокровищами бросятся с лопатами на свалку вслед за ним.

В 2021 году он попытался заинтересовать власти, предложив городу 25 процентов от найденных биткойнов. И снова город ответил отказом.

В 2022 году Хоуэллс придумал особо причудливую схему, которая предусматривала отправку собак-роботов Boston Dynamics для проведения раскопок. И снова отказ.

В конце концов, Хоуэллс решил подать в суд на город Ньюпорт за право блуждать по свалке. Судья поставил крест на иске, постановив, что дело не имеет "реальных шансов на успех".

Поэтому это еще одна, но точно не последняя, попытка превратить свалку в археологический проект. Но будет ли она иметь успех на этот раз? Пока сказать невозможно.