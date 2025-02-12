Новий план

Після того, як жоден інший план не дав результату, Джеймс Хоуеллс хоче викупити все сміттєзвалище, на якому може бути похований жорсткий диск, повідомляє 24 Канал з посиланням на The Guardian. Хоча невідомо, де конкретно знаходиться диск, у нього є припущення, засноване на тому, коли саме він викинув його у смітник, оскільки сміття в різний час скидали в різних місцях.

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Згідно з наявними даними, чоловік звузив пошук до певної ділянки звалища в Південному Уельсі, де зберігається 15 000 метричних тонн відходів. Зараз це звалище наближається до своєї межі місткості, тому Хоуеллс хоче викупити його у міста. Чиновники попередили, що жорсткий диск "похований під 25 000 кубометрів відходів і землі", оскільки він пролежав там майже 12 років. Але 700 мільйонів доларів не пахнуть, тому британець готовий на все, навіть роками копатись у відходах.

Поки що місто не прийняло остаточного рішення. Guardian зазначає, що безсистемне розкопування сміттєзвалища становить серйозну екологічну небезпеку, а сам процес розкопок був би ризикованим і дорогим. Згодом сміттєзвалище потрібно буде рекультивувати, що є ще одним дорогим проєктом, і незрозуміло, чи візьме Хоуеллс його на себе. Місто також планувало побудувати на частині цієї землі сонячну електростанцію.

Нарешті, є сам жорсткий диск. Чи можна щось відновити після того, як воно пролежало під тоннами й тоннами сміття протягом 12 років? Він замерзав і розмерзався, піддавався впливу води й продуктів гниття. Це видається малоймовірним, хоча Хоуеллс і люди, які йому допомагають, ймовірно, це розуміють, і мають план з відновлення даних.

Чоловік займається пошуками понад 10 років:

У 2017 році він звернувся до міської влади з проханням дозволити йому копати, але чиновники відмовили, посилаючись на міркування безпеки та побоювання, що такі ж самі мисливці за скарбами кинуться з лопатами на звалище слідом за ним.

У 2021 році він спробував зацікавити владу, запропонувавши місту 25 відсотків від знайдених біткойнів. І знову місто відповіло відмовою.

У 2022 році Хоуеллс придумав особливо химерну схему, яка передбачала відправку собак-роботів Boston Dynamics для проведення розкопок. І знову відмова.

Зрештою, Хоуеллс вирішив подати до суду на місто Ньюпорт за право блукати звалищем. Суддя поставив хрест на позові, постановивши, що справа не має "реальних шансів на успіх".

Тож це ще одна, але точно не остання, спроба перетворити звалище на археологічний проєкт. Але чи матиме вона успіх цього разу? Поки що сказати неможливо.