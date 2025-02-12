Саміт завершено, але декларацію підписали не всі

Сам факт того, що окремі країни відмовилися підписувати спільну заяву щодо зобов'язань по штучному інтелекту і цілей його розвитку, показує, наскільки важко досягти консенсусу в цьому питанні й наскільки різняться бачення Європи та США, особливо в нинішньому геополітичному контексті. Віцепрезидент США Джей Ді Венс у своїй промові під час церемонії закриття саміту наговорив багато цікавого, на що варто звернути увагу, повідомляє 24 Канал з посиланням на TechCrunch і Gizmodo.

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Загалом 61 країна, включаючи Індію, Японію, Австралію, Канаду та навіть Китай з його цензурою, підписали декларацію, в якій наголошується на необхідності "забезпечення відкритості, інклюзивності, прозорості, етичності, безпеки, надійності та довіри до ШІ". У ній також міститься заклик до більш тісної співпраці в питаннях управління ШІ, сприяння "глобальному діалогу". Але Сполучені Штати з цим не згодні.

Ми твердо переконані, що ШІ повинен лишатися вільним від ідеологічних упереджень і що американський ШІ не буде інструментом авторитарної цензури. Сполучені Штати Америки є лідером у галузі ШІ, і наша адміністрація планує зберегти цю позицію,

– сказав Джей Ді Венс, який називає правила ЄС масовим і задушливим регулюванням штучного інтелекту, яке підтримує Європа.

Венс також піддав сумніву модерацію контенту, посилаючись на формулювання про інклюзивність у зобов'язаннях конференції, які він відкинув як "авторитарну цензуру" та спроби маніпулювання інформацією.

Критика

Перші реакції на підписану декларацію висловили розчарування через брак амбіцій та свіжого бачення, фактично говорячи, що цей саміт був марним і не призвів до якихось проривів та конкретики. Даріо Амодей з Anthropic випустив заяву на сайті компанії, сказавши таке: "На наступному міжнародному саміті ми не повинні повторити цю втрачену можливість. Розвиток штучного інтелекту створює нові серйозні глобальні виклики. Ми повинні діяти швидше і з більшою чіткістю, щоб протистояти їм".

До цієї критики приєдналися й учені. Наприклад, видання Transformer цитує слова одного з них, який сказав, що в зобов’язаннях, які були підписані за результатами саміту, "фактично нічого не говориться, крім банальностей".

Даріо Амодей попередив у своїй заяві, що ШІ швидко стає все складнішим, а тому нездатність регулювати його може призвести до катастрофічних наслідків.

Можливості систем ШІ найкраще розглядати як абсолютно нову державу, населену високоінтелектуальними людьми, що з'являються на світовій арені. Просунутий ШІ створює значні загрози глобальній безпеці, починаючи від зловживання системами ШІ недержавними суб'єктами... Ми повинні забезпечити лідерство демократичних суспільств у сфері ШІ і не допустити, щоб авторитарні країни використовували його для встановлення глобального військового домінування,

– каже він.

Амодей закликав уряди спрямувати свої ресурси на вимірювання того, як використовується ШІ, і запровадити політику, спрямовану на "забезпечення того, щоб кожен брав участь в економічному [піднесенні] дуже потужного ШІ". Він також висловився за більшу прозорість урядів, коли йдеться про безпеку ШІ, а також про плани щодо оцінки ризиків ШІ.

Повертаючись до Венса

Однак повернімося до виступу віцепрезидента США. Для присутніх гостей він намалював картину того, як адміністрація Трампа бачить речі: тотальне домінування США, щоб американська технологія ШІ "продовжувала залишатися золотим стандартом у всьому світі" й була "кращим партнером для інших" в уряді та бізнесі, а також відсутність регулювання, скасування цензури тощо. Загалом усе виглядає так, ніби США хочуть відпустити технологію у вільне плавання й просто дивитися, що з того вийде, тоді як у ЄС навпаки існує прагнення до всебічного регулювання та стримування.

За словами Венса, США розробляють власний план дій щодо ШІ, "який дозволяє уникнути надмірно обережного регуляторного режиму, водночас гарантуючи, що всі американці отримають вигоду від технології та її трансформаційного потенціалу". Закликаючи до дерегуляції, він фактично ігнорує чинне законодавство ЄС, запрошуючи інші країни співпрацювати зі США й "слідувати цій моделі, якщо це має сенс для ваших країн". На його думку, саме дерегуляція сприяє зростанню ШІ та є шляхом уперед.

Його промова фактично показує величезний зсув довкола того, як влада США дивиться на ризики, пов'язані зі штучним інтелектом. Якщо раніше страх перед повстанням ШІ проти людства домінував у дискусіях, то тепер від цього не лишилось і сліду.

Я тут сьогодні вранці не для того, щоб говорити про безпеку ШІ, а саме так називалася конференція кілька років тому. Я тут, щоб поговорити про можливості ШІ,

– каже Венс.

Він додає, що майбутнє штучного інтелекту "не буде завойоване заламуванням рук з приводу безпеки". Але його можна досягти "шляхом створення надійних електростанцій та виробничих потужностей, які зможуть виробляти чипи майбутнього".

Нарешті, він торкнувся питання праці та того, як ШІ може вплинути на робочі місця. Венс каже, що адміністрація Трампа "буде підтримувати шлях розвитку ШІ, орієнтований на працівників, щоб він міг стати потужним інструментом для створення робочих місць у Сполучених Штатах".

Наприкінці промови Венс дещо повернувся до цієї теми, але лише трохи: "Це, звичайно, не означає, що всі побоювання з приводу безпеки відпадають, але фокус має значення. І зараз ми повинні зосередитися на можливості зловити блискавку в пляшці, розкрити потенціал наших найгеніальніших інноваторів і використовувати ШІ для поліпшення добробуту наших країн і їхніх народів", – сказав він.

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Що думає Європа

Не можна сказати, що полегшення регулювання не звучало з боку європейців. Президент Франції Емманюель Макрон, який фактично лідирував на цьому саміті не лише як керівник країни, де проходила конференція, а й як країни, котрій належить один із найкращих ШІ Європи, Mistral, і яка має величезні потужності атомних електростанцій для нарощування темпів розробки, закликав Європу спростити свої правила, щоб не програти в перегонах ШІ.

Раніше у вівторок президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн говорила про спрощення взаємодії між країнами-членами ЄС у питаннях ШІ:

Замість 27 різних національних правил і заходів безпеки [...] ми повинні зробити це простіше й скоротити бюрократію, і ми це зробимо,

– сказала вона, зазначивши, що все це потрібно "інтересах бізнесу" і є метою Закону про штучний інтелект.

Однак вони разом із тим відстоюють необхідність міжнародного регулювання штучного інтелекту: "Нам потрібні ці правила для того, щоб штучний інтелект рухався вперед", – заявив Макрон у своїй промові. На його думку, це "не питання непокори, це не питання перешкоджання інноваціям". Але це "питання надання можливості [інноваціям] відбуватися на міжнародному рівні, уникаючи при цьому фрагментації".

Що у результаті

Для США непідписання декларації Саміту дій зі штучного інтелекту "є питанням дипломатичного принципу", пише TechCrunch. У перші дні другого президентства Дональда Трампа США вийшли з кількох міжнародних організацій, зокрема Всесвітньої організації охорони здоров'я та Паризької кліматичної угоди. Тепер до цього списку можна додати консенсус Саміту з питань штучного інтелекту.

Венс не пояснив, як саме США працюватимуть з інструментами штучного інтелекту, які походять з інших країн, і який вплив штучний інтелект вже мав на ринок праці, оскільки десятки технологічних компаній називали його причиною скорочення штату працівників.

Але, здається, ми забули про Велику Британію. На жаль, як пише Politico, країна не надала жодних публічних пояснень, чому вона прийняла рішення не підписувати декларацію.