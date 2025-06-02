NASA планирует построить гигантский радиотелескоп на обратной стороне Луны

Американское космическое агентство разрабатывает амбициозный план создания уникального телескопа на обратной стороне Луны. Такая обсерватория сможет исследовать глубины космоса, не испытывая помех от земной атмосферы и спутниковых сигналов.

Телескоп в лунном кратере: проект на миллиарды

NASA работает над концепцией радиотелескопа, который будет размещен в одном из лунных кратеров на обратной стороне спутника. Речь идет о конструкции под названием Lunar Crater Radio Telescope (LCRT). Это будет первая подобная структура, полностью собранная роботизированными системами. Телескоп будет состоять из огромной сетки, подвешенной в кратере с помощью тросов. Его диаметр составит около 350 метров – больше, чем у телескопа Аресибо, хотя и меньше китайского FAST, сообщает 24 Канал со ссылкой на LiveScience.

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Уникальность LCRT заключается в том, что размещение на обратной стороне Луны полностью изолирует ее от препятствий с Земли – как естественных, так и созданных человеком. Благодаря этому он сможет улавливать слабые сигналы из самых отдаленных уголков Вселенной, которые невозможно зафиксировать на Земле.

Радиотишина Луны против шума спутников

Главная причина разработки LCRT – это угроза, которую представляют современные спутниковые "мегасозвездия". Стремительное развертывание частных спутников, в частности системы Starlink, приводит к росту радиошума, что может сделать радиоастрономию с Земли практически невозможной. По словам ученых, если эта тенденция будет продолжаться, человечество может потерять доступ к важным частям радиоспектра.

LCRT позволит избежать этой проблемы, обеспечив стабильные условия для наблюдений. В то же время исследователи предупреждают – даже с таким телескопом возможности будут ограниченными по сравнению с глобальной сетью наземных обсерваторий. Обсуждаются также альтернативные варианты – например, созвездия спутников на орбите Луны, однако они будут иметь более короткий период наблюдений.

Взгляд в "темные века" Вселенной

LCRT также позволит исследовать так называемые сверхдлинные волны – радиосигналы с длиной более 10 метров, которые не проходят сквозь земную атмосферу. Именно эти сигналы содержат информацию о древнейших этапах существования Вселенной – период "темных веков", когда космос еще не был наполнен звездами, а преобладали нейтральный водород, фотоны и темная материя.

По мнению исследователей, такие наблюдения могут кардинально изменить представления о фундаментальной физике, темную материю, энергию и космическую инфляцию.

От мечты до реализации

Проект LCRT был впервые предложен в 2020 году. Он прошел через две фазы финансирования от NASA, а сейчас команда из Лаборатории реактивного движения (JPL) готовится подать заявку на третью фазу. Если она будет одобрена, строительство телескопа может начаться в 2030-х годах. Ориентировочная стоимость – около 2,6 миллиарда долларов.

Уже выбран кратер шириной примерно 1,3 километра в северном полушарии Луны, однако его точное расположение пока не разглашается. Между тем исследователи работают над масштабной моделью телескопа в соотношении 200:1, которую планируют протестировать в Калифорнии.

Первые шаги к лунной радиоастрономии

LCRT не станет первой попыткой использовать Луну как платформу для радионаблюдений. В 2024 году модуль "Одиссей" доставил на ближнюю сторону спутника телескоп ROLSES-1, который смог зафиксировать радиосигналы. Правда, преимущественно с Земли. В ближайшее время аппарат Blue Ghost II должен попробовать посадку на обратной стороне Луны с миниатюрным телескопом LuSEE Night, способным улавливать сверхдлинные волны.

По словам ученых, эти миссии помогут лучше понять лунную среду, а также определить оптимальные стратегии для будущих глубоких космических исследований.