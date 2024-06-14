NASA случайно включила аварийную запись во время трансляции с МКС, чем напугала зрителей

Неожиданно NASA пришлось извиняться после того, как во время обычной трансляции с Международной космической станции (МКС) случайно транслировали аудиозапись аварийной тревоги. Симуляция, которая происходила на Земле, вызвала короткий испуг среди зрителей, которые поверили, что на борту МКС произошла непредсказуемая ситуация.

Американскому космическому ведомству пришлось дополнительно подчеркивать, что на борту Международной космической станции нет никакой чрезвычайной ситуации, а астронавты NASA на борту МКС безопасно спали во время аварийной тревоги.

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В своем твите NASA также объясняется, что аудио было ошибочно передано из текущей симуляции, в которой члены экипажа и наземные команды отрабатывают реагирование на различные потенциальные чрезвычайные ситуации в космосе.

Тревога спровоцировала небольшую панику

Инцидент, произошедший в четверг, 13 июня, вызвал беспокойство среди зрителей трансляции, поскольку аудиозапись симуляции указывала на серьезные проблемы с состоянием здоровья команды. Здесь стоит отметить, что это запись сделана для учений по имитации декомпрессионной болезни – состояния, которое часто связано с быстрыми изменениями давления.

Это состояние может быть опасным для жизни, поскольку вызывает образование пузырьков газа под разреженным давлением в кровотоке, что приводит к закупорке сосудов.

Симуляция даже предусматривала возможную экстренную эвакуацию на Землю для доступа к гипербарической камере – специализированного медицинского прибора, который используется для лечения декомпрессионной болезни путем подачи чистого кислорода под высоким давлением.

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Зачем это нужно?

В NASA отметили, что такие учения являются рутинными и имеют важное значение для обеспечения готовности как экипажа, так и наземной команды к любым реальным чрезвычайным ситуациям, которые могут возникнуть. Агентство заверило общественность, что экипажу МКС ничего не угрожает, и подтвердило важность этих тренировок для поддержания высоких стандартов безопасности.