NASA вкладывает сотни миллионов в посадочные аппараты: куда они полетят

В рамках расширения программы освоения Луны NASA выделило почти 600 миллионов долларов трем частным компаниям на новые посадочные миссии. Кроме того, агентство рассматривает беспрецедентный шаг – отправку на спутник Земли марсохода с ядерным источником питания.

Как сообщает издание SpaceNews, в ходе онлайн-презентации представители NASA объявили о выборе трех частных компаний. Они осуществят четыре роботизированные посадочные миссии на Луну в конце 2028 года в рамках программы по созданию лунной базы. Общая стоимость контрактов составляет 590,4 миллиона долларов.

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Кто получил финансирование и куда полетят аппараты?

Космическое агентство распределило средства между следующими игроками рынка:

Astrobotic Technology получит 297,9 миллиона долларов за два полета аппарата Peregrine. Они направятся к холмам Грюйтуйзена на видимой стороне Луны.

получит 297,9 миллиона долларов за два полета аппарата Peregrine. Они направятся к холмам Грюйтуйзена на видимой стороне Луны. Firefly Aerospace выделили 144,2 миллиона долларов на миссию Blue Ghost.

выделили 144,2 миллиона долларов на миссию Blue Ghost. Intuitive Machines получит 148,3 миллиона долларов за посадку модуля Nova-C (из этой суммы 79,7 миллиона – бонус за быструю поставку оборудования).

Для Intuitive Machines это будет уже шестая миссия, а для Firefly – пятая. В то же время Astrobotic готовится запустить миссию Griffin-1 (Moon Base 2) уже в конце этого года.

"Мы меняем парадигму с индивидуальной инженерии на коммерческое массовое производство лунной инфраструктуры,

– подчеркнул Стив Альтемус, генеральный директор Intuitive Machines.

По его словам, это позволит клиентам дольше оставаться на Луне и достигать большего.

Какие научные приборы отправят на Луну?

Каждый посадочный аппарат будет нести одинаковый набор из трех научных инструментов:

SCALPSS (стереокамера для изучения шлейфов) – система камер, которая будет фиксировать, как выхлопные газы двигателей разбрасывают лунную пыль (реголит) во время посадки. Это поможет безопасно сажать крупные корабли рядом с будущими базами.

(стереокамера для изучения шлейфов) – система камер, которая будет фиксировать, как выхлопные газы двигателей разбрасывают лунную пыль (реголит) во время посадки. Это поможет безопасно сажать крупные корабли рядом с будущими базами. LETS (спектрометр линейной передачи энергии) – прибор для измерения уровня радиации во время полета и непосредственно на поверхности спутника.

(спектрометр линейной передачи энергии) – прибор для измерения уровня радиации во время полета и непосредственно на поверхности спутника. Лазерная ретрорефлекторная решетка – пассивное зеркало, которое будет отражать лазерные лучи с орбиты для сверхточного измерения расстояний.

Заместитель администратора NASA Джоэл Кирнс пояснил, что запуск одинаковых приборов на разных аппаратах поможет лучше понять опасности при посадке и создать глобальную сеть экологических данных.

Марсоход на Луне: что известно о проекте PROMISE?

NASA рассматривает беспрецедентный шаг – отправить на Луну инженерную модель марсоходов Curiosity и Perseverance, которая сейчас хранится в Лаборатории реактивного движения (JPL). Проект назвали PROMISE (Полярный ровер для наблюдения, картографирования и исследований на месте).

Мы очень серьезно об этом думаем. У нас есть оборудование, разработанное для невероятно суровых условий. Это чрезвычайно мощное транспортное средство, и мало что может удержать нас от его использования,

– заявил администратор NASA Джаред Айзекман.

Главная особенность PROMISE – использование радиоизотопного термоэлектрического генератора (РИТЕГ). Эта "ядерная батарейка" вырабатывает электричество из тепла, получаемого в результате естественного распада изотопов. В отличие от солнечных панелей лунохода VIPER (запуск которого запланирован на 2027 год), РИТЕГ позволит роверу работать во время экстремально холодной лунной ночи и исследовать постоянно затененные кратеры.

Авария ракеты New Glenn: есть ли угроза для миссии VIPER?

Лунный ровер VIPER должен лететь на посадочном аппарате Blue Moon Mark 1 от компании Blue Origin. Однако недавно ракета New Glenn, которая должна была вывести его в космос, взорвалась на стартовой площадке во время огневых испытаний.

Несмотря на эту аварию, NASA пока не ищет замену частной компании Джеффа Безоса.

"План А по-прежнему заключается в том, чтобы запустить Mark One на New Glenn, и у нас есть время. Сегодня этот план выглядит гораздо лучше, чем несколько недель назад, благодаря прогрессу команды Blue Origin",

– заверил Джаред Айзекман.

Представитель NASA Карлос Гарсия-Галан добавил, что инцидент не повлияет на разработку лунной базы, даже если запуск придется перенести на 2027 год.