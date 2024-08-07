Starliner продолжает создавать проблемы: NASA отложило миссию Crew-9 из-за корабля Boeing

Космическое агентство NASA объявило о переносе миссии Crew-9 на Международную космическую станцию (МКС). Причиной является продление срока пребывания экипажа Starliner на борту МКС из-за технических проблем с космическим кораблем Boeing.

Астронавты Бутч Уилмор и Суни Уильямс проведут в космосе значительно больше времени, чем планировалось изначально. Недельная миссия превращается в задачу продолжительностью в около пяти месяцев.

А тем временем Космический грузовик Cygnus пристыковался к МКС: по дороге корабль имел проблемы с двигателем

Учитывая проблемы Boeing Starliner миссия Crew-9 была отложена с 18 августа по меньшей мере до 24 сентября.

SpaceX может помочь

Существует вероятность, что Уилмор и Уильямс могут вернуться на Землю индивидуально на миссиях Crew-8 и Crew-9, если SpaceX позволит взять дополнительного пассажира на свой космический корабль. Однако это приведет к тому, что кто-то из нынешнего экипажа останется на орбите еще на шесть месяцев до запланированного возвращения Crew-9.

Возвращение Starliner в автоматическом режиме и задержка миссии Crew-9 взаимосвязаны. NASA не детализировало проблему, но программное обеспечение на корабле Boeing нуждается в обновлении, тестирования и сертификации, чтобы обеспечить автоматическое возвращение с МКС.

Ожидается, что этот процесс займет по меньшей мере четыре недели. Итак, отправка дополнительных астронавтов к уже переполненному экипажу МКС является нецелесообразной, пока Starliner не будет полностью подготовлен к спуску на Землю, независимо от того, будет ли на нем экипаж, или нет.

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NASA примет решение 7 августа

Решение о том, вернутся ли Уилмор и Уильямс на корабли Boeing или SpaceX, будет принято нынешним администратором NASA Биллом Нельсоном. Ожидается, что об этом будет объявлено после пресс-конференции NASA, запланированной на 12:30 по местному времени (19:30 по киевскому времени) 7 августа.