Астронавти Бутч Вілмор і Суні Вільямс проведуть у космосі значно більше часу, ніж планувалося спочатку. Тижнева місія перетворюється завдання тривалістю в близько п'яти місяців.

А тим часом Космічна вантажівка Cygnus пристикувалася до МКС: дорогою корабель мав проблеми з двигуном

З огляду на проблеми Boeing Starliner місію Crew-9 було відкладено з 18 серпня щонайменше до 24 вересня.

SpaceX може допомогти

Існує ймовірність, що Вілмор і Вільямс можуть повернутися на Землю індивідуально на місіях Crew-8 і Crew-9, якщо SpaceX дозволить взяти додаткового пасажира на свій космічний корабель. Однак це призведе до того, що хтось із нинішнього екіпажу залишиться на орбіті ще на шість місяців до запланованого повернення Crew-9.

Повернення Starliner в автоматичному режимі і затримка місії Crew-9 взаємопов'язані. NASA не деталізувало проблему, але програмне забезпечення на кораблі Boeing потребує оновлення, тестування та сертифікації, щоб забезпечити автоматичне повернення з МКС.

Очікується, що цей процес займе щонайменше чотири тижні. Отже, відправка додаткових астронавтів до вже переповненого екіпажу МКС є недоцільною, доки Starliner не буде повністю підготовлений до спуску на Землю, незалежно від того, чи буде на ньому екіпаж, чи ні.

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NASA прийме рішення 7 серпня

Рішення про те, чи повернуться Вілмор і Вільямс на кораблі Boeing або SpaceX, буде прийнято нинішнім адміністратором NASA Біллом Нельсоном. Очікується, що про це буде оголошено після прес-конференції NASA, запланованої на 12:30 за місцевим часом (19:30 за київським часом) 7 серпня.