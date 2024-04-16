Нужен новый план: NASA не будет возвращать образцы грунта с Марса на Землю и ищет новый подход

Американское космическое ведомство стремится найти более эффективный план по возвращению образцов марсианского грунта на Землю после того, как признало недостатки первоначальной миссии. Предыдущий план был переоценен на фоне бюджетных ограничений и логистических проблем.

Билл Нельсон, администратор NASA, сообщил, что независимый обзор показал непрактичность существующего предложения агентства. С оценочной стоимостью в 11 миллиардов долларов и прогнозируемыми сроками, выходящими за пределы 2040 года, доставка образцов, собранных марсоходом Perseverance, сталкивается со значительными препятствиями.

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Длительные временные рамки являются неприемлемыми. Наша цель – высадить астронавтов на Марс в течение 2040-х годов,

– заявил Нельсон, подчеркнув необходимость оперативного решения.

Новый план

NASA намерено искать альтернативные методы транспортировки образцов марсианского грунта, с целью завершить работу до 2030-х годов с бюджетом, не превышающим 7 миллиардов долларов.

Независимая оценка, проведенная в сентябре прошлого года, подсветила сложности предыдущей миссии NASA по возвращению образцов грунта с Марса. Запуск миссии, который изначально планировался на 2027 или 2028 год, был запланирован с учетом технических препятствий и рисков, однако имеющиеся сроки остались недостижимыми.

SpaceX может помочь

В ответ на призыв NASA к инновационным решениям генеральный директор SpaceX Илон Маск предложил помощь. Он отметил, что флагманская ракета компании под названием Starship может быть использована агентством для для ускоренной доставки.

Маск отметил, что SpaceX сможет транспортировать значительные полезные грузы с Марса в течение примерно пяти лет, что соответствует стремлению NASA к эффективности и рентабельности.

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В то же время сам корабль Starship до сих пор не готов. Предыдущий тестовый полет хоть и был довольно успешным, учитывая цели миссии, все же закончился потерей корабля. Кроме этого, после успешного испытания системы Starship ее ждет ряд доработок и усовершенствований, полет на Луну и Марс, а там еще и взлет и возвращение на Землю, что будет крайне не простой задачей.