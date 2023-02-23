Как рассказывает 24 Канал, устройство беспроводное, питается от батарей, и предназначено для профессионалов, включая певцов, учителей, политиков, работников колл-центров и тренеров. Он также может помочь врачам дистанционно наблюдать пациентов с нарушениями голоса во время лечения.

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Как работает необычный гаджет

Мягкое, гибкое устройство прикрепляется к верхней части грудной клетки. Он считывает вибрации, возникающие во время вещания и пения, и передает собранные данные по Bluetooth на смартфоны или планшеты пользователей.

Далее специальные алгоритмы машинного обучения различают речь от пения, позволяя пользователям отдельно отслеживать каждую активность. Приложение устанавливает персонализированные вокальные пороги. Когда пользователь приближается к этому порогу, появляется уведомление в виде вибрации.

Разработкой устройства занимались материаловеды, биомедицинские инженеры, оперные певцы и дефектологи. Главная задача девайса – предотвращение травм из-за чрезмерного использования голосовых связок, являющихся распространенным состоянием для тех, кто зарабатывает на жизнь своим голосом. Это часто приводит к голосовой усталости, негативно влияющей на их способность общаться.

Почему это действительно нужен гаджет

Важно отметить, что устройство уникально. То есть другого аналогичного девайса ориентированного на профессионалов, часто встречающихся с проблемами здоровья голоса, просто не существует.

Вокальная усталость является постоянной угрозой для миллионов людей во всем мире, которые используют в работе прежде всего свой голос и делают это чаще других людей. От чрезмерной нагрузки голосовые связки отекают, из-за чего голос звучит хрипло и теряет выносливость. В лучшем случае вокальная усталость может ненадолго прервать планы на работу, а в худшем – нанести достаточный вред здоровью, что может положить крест на карьере.

Обычно люди не отдают себе отчет в том, что чрезмерно используют свой голос, пока не появляются первые симптомы хрипоты. С помощью этого устройства люди могут отслеживать свою вокальную активность в режиме реального времени в течение дня и измерять общее кумулятивное использование голоса. Устройство и приложение предупреждают пользователей о чрезмерном использовании голоса, позволяя понять, когда следует прерваться на отдых, прежде чем перенапрячь голос.

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Проблема действительно актуальна

Тереза Бранкаччо, эксперт по вокалу, которая была соруководителем исследования, говорит, что опытные классические певцы, как правило, лучше понимают, как они используют свой голос, поскольку они живут и учатся на собственном опыте. Однако некоторые люди, такие как учителя, политики и спортивные тренеры, которые по роду своей деятельности должны много говорить, часто не осознают, насколько сильно они давят на него.

Таким образом, разумное устройство совместно с современными алгоритмами, разработанными исследователями Северо-Западного университета, жизненно важны для профессионалов.