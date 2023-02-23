Як розповідає 24 Канал, пристрій є бездротовим, живиться від батарей, та призначений для професіоналів, включаючи співаків, вчителів, політиків, працівників колл-центрів та тренерів. Він також може допомогти лікарям дистанційно спостерігати за пацієнтами з порушеннями голосу під час лікування.

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Як працює незвичний ґаджет

М'який, гнучкий пристрій прикріплюється до верхньої частини грудної клітки. Він зчитує вібрації, які виникають під час мовлення та співу, і передає зібрані дані через Bluetooth на смартфони або планшети користувачів.

Далі спеціальні алгоритми машинного навчання розрізняють мовлення від співу, дозволяючи користувачам окремо відстежувати кожну активність. Застосунок дає змогу встановлювати персоналізовані вокальні пороги. Коли користувач наближаються до цього порогу, з'являється сповіщення у вигляді вібрації.

Розробкою пристрою займалися матеріалознавці, біомедичні інженери, оперні співаки та дефектологи. Головне завдання девайсу – запобігання травмам через надмірне використання голосових зв'язок, що є поширеним станом для тих, хто заробляє на життя своїм голосом. Це часто призводить до голосової втоми, яка негативно впливає на їхню здатність спілкуватися.

Чому це справді потрібний ґаджет

Важливо зазначити, що пристрій є унікальним. Тобто іншого аналогічного девайса орієнтованого на професіоналів, які часто зустрічаються з проблемами здоров'я голосу, просто не існує.

Вокальна втома є постійною загрозою для мільйонів людей о всьому світу, які використовують у роботі перш за все свій голос і роблять це частіше ніж інші люди. Від надмірного навантаження голосові зв'язки набрякають, через що голос звучить хрипко і втрачає витривалість. У кращому випадку вокальна втома може ненадовго перервати плани роботу, а в гіршому – завдати достатньої шкоди здоров'ю, що може покласти хрест на кар'єрі.

Зазвичай люди не усвідомлюють, що надмірно використовують свій голос, доки не з'являються перші симптоми хрипоти. За допомогою цього пристрою люди можуть відстежувати свою вокальну активність у режимі реального часу протягом дня і вимірювати кумулятивне загальне використання голосу. Пристрій і застосунок попереджатимуть користувачів про надмірне використання голосу, дозволяючи зрозуміти, коли варто перерватися на відпочинок, перш ніж перенапружити голос.

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Проблема справді актуальна

Тереза Бранкаччо, експерт з вокалу, яка була співкерівником дослідження, каже, що досвідчені класичні співаки, як правило, краще розуміють, як вони використовують свій голос, оскільки вони живуть і навчаються на власному досвіді. Однак деякі люди, такі як вчителі, політики та спортивні тренери, які за родом своєї діяльності повинні багато говорити, часто не усвідомлюють, наскільки сильно вони на нього тиснуть.

Таким чином, розумний пристрій спільно з сучасними алгоритмами, розробленими дослідниками Північно-Західного університету, є життєво важливими для професіоналів.