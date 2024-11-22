Neuralink Илона Маска начнет испытания на людях в еще одной стране после получения разрешения

Компания Neuralink получила разрешение на начало испытаний на людях в Канаде. Это будут первые клинические испытания за пределами США.

Как это будет

Neuralink получила разрешение от Министерства здравоохранения Канады. Первой и эксклюзивной хирургической площадкой для проведения процедуры стала Западная больница Торонто, сообщает 24 Канал со ссылкой на официальное заявление компании.

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Компания впервые открыла свой канадский реестр пациентов в марте этого года, но сейчас она активно ищет потенциальных участников. "Набор теперь открыт", – объявила она на X.

В рамках исследования CAN-PRIME Neuralink вживляет свой имплантат в мозг участника, чтобы он мог интерпретировать его нейронную активность. Имплантат позволит управлять компьютером или смартфоном с помощью мозга без использования проводов или каких-либо физических движений.

Neuralink говорит, что исследование имеет целью "оценить безопасность имплантата и хирургического робота, а также оценить начальную функциональность [мозгового компьютерного интерфейса], что позволит людям с квадриплегией управлять внешними устройствами силой мысли". Опыт, полученный во время испытаний, может помочь компании найти более безопасные способы размещения имплантата в мозге, а также расширить возможности технологии.

Первый пациент Neuralink получил свой имплантат в начале этого года. У него возникли некоторые проблемы, когда нити имплантата отошли от его мозга, хотя сейчас он чувствует себя хорошо.

Для второго пациента Neuralink применила смягчающие меры, чтобы предотвратить проблемы нитей. Этот пациент уже использовал программное обеспечение для автоматизированного проектирования (CAD) всего через несколько недель после операции в июле.

Сейчас Neuralink специально ищет пациентов, которые "имеют ограниченную возможность использовать обе руки или вообще не имеют возможности использовать обе руки из-за травмы шейного отдела спинного мозга или бокового амиотрофического склероза (БАС)" для участия в испытаниях в Канаде.