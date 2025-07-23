Компания официально подтвердила на платформе Reddit через аккаунт Nokia Community Manager, что ищет "крупного производителя мобильных телефонов" для сотрудничества и лицензирования бренда, информирует 24 Канал. Эта информация была ответом на вопрос пользователя относительно будущих сделок по лицензированию, что свидетельствует о том, что компания еще не нашла нового партнера после завершения сотрудничества с HMD.

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представитель Nokia ответил комментатору / Скриншот AndroidAuthority

Последние годы Nokia сотрудничала с HMD, которая выпускала смартфоны и кнопочные телефоны под финским брендом. Однако это партнерское соглашение постепенно сворачивается, и, по предположениям, срок его действия закончится в 2026 году.

HMD уже почти два года назад объявила, что начнет выпускать смартфоны под собственным именем, хотя все еще предлагает кнопочные телефоны с брендом Nokia, тогда как смартфоны Nokia отошли в прошлое. Недавно HMD также заявила о выходе с рынка США из-за "сложной геополитической и экономической ситуации".

Стоит также заметить, что решение Nokia о поиске нового партнера через публичное объявление на Reddit выглядит несколько необычным. Также логичным является вопрос, сможет ли новый производитель вернуть бренду былую популярность.

Сотрудничество HMD с Nokia имело определенные успехи: компания получила много патентов, связанных с Nokia, привлекла бывших сотрудников бренда и выпустила современные версии классических моделей. Одним из амбициозных проектов стал флагман Nokia 9 PureView, который, однако, получил смешанные отзывы и не имел продолжения в виде других флагманских моделей. Вместо этого HMD сосредоточилась на среднебюджетных устройствах и телефонах с возможностью ремонта.

Удастся ли Nokia вернуть популярность?

Несмотря на эти усилия, HMD не смогла достичь значительного успеха на рынке, даже имея уникальные преимущества. Это вызывает сомнения относительно того, сможет ли другой производитель сделать больше с брендом Nokia. Большая компания, возможно, будет иметь больше ресурсов для маркетинга, исследований и разработки флагманских моделей под брендом Nokia, но среди младшего поколения популярность имени значительно уменьшилась. Это означает, что вряд ли стоит ожидать, что Nokia снова бросит вызов таким гигантам, как Samsung или Apple.