Компанія офіційно підтвердила на платформі Reddit через акаунт Nokia Community Manager, що шукає "великого виробника мобільних телефонів" для співпраці та ліцензування бренду, інформує 24 Канал. Ця інформація була відповіддю на запитання користувача щодо майбутніх угод із ліцензування, що свідчить про те, що компанія ще не знайшла нового партнера після завершення співпраці з HMD.

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представник Nokia відповів коментатору / Скриншот AndroidAuthority

Останні роки Nokia співпрацювала з HMD, яка випускала смартфони та кнопкові телефони під фінським брендом. Однак ця партнерська угода поступово згортається, і, за припущеннями, термін її дії закінчиться у 2026 році.

HMD уже майже два роки тому оголосила, що почне випускати смартфони під власним ім'ям, хоча все ще пропонує кнопкові телефони з брендом Nokia, тоді як смартфони Nokia відійшли в минуле. Нещодавно HMD також заявила про вихід із ринку США через "складну геополітичну та економічну ситуацію".

Варто також зауважити, що рішення Nokia про пошук нового партнера через публічне оголошення на Reddit виглядає дещо незвичним. Також логічним є питання, чи зможе новий виробник повернути бренду колишню популярність.

Співпраця HMD з Nokia мала певні успіхи: компанія отримала багато патентів, пов'язаних із Nokia, залучила колишніх співробітників бренду та випустила сучасні версії класичних моделей. Одним із амбітних проєктів став флагман Nokia 9 PureView, який, однак, отримав змішані відгуки та не мав продовження у вигляді інших флагманських моделей. Замість цього HMD зосередилася на середньобюджетних пристроях і телефонах із можливістю ремонту.

Чи вдасться Nokia повернути популярність?

Незважаючи на ці зусилля, HMD не змогла досягти значного успіху на ринку, навіть маючи унікальні переваги. Це викликає сумніви щодо того, чи зможе інший виробник зробити більше з брендом Nokia. Велика компанія, можливо, матиме більше ресурсів для маркетингу, досліджень і розробки флагманських моделей під брендом Nokia, але серед молодшого покоління популярність імені значно зменшилася. Це означає, що навряд чи варто очікувати, що Nokia знову кине виклик таким гігантам, як Samsung чи Apple.