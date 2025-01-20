Неожиданные находки в недрах Земли

Группа ученых из Института геологии ETH Zurich (Швейцария) с помощью нового метода сейсмографической визуализации обнаружила "многочисленные" аномалии в земной мантии, сообщает 24 Канал.

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Исследователи предполагают в в своем отчете, что это могут быть древние части земной коры, погруженные на большие глубины из-за субдукционных зон – места столкновения тектонических плит.

Однако в отличие от ранее известных субдукционных плит, новые образования были найдены там, где никакой тектонической активности никогда не фиксировали, в частности под западной частью Тихого океана. Это ставит перед учеными вопрос: как эти структуры оказались в таких местах?

"Это наша дилемма", – заявил один из авторов исследования, Томас Схаутен.

Возможные объяснения аномалий

Кроме субдукционного происхождения, ученые рассматривают альтернативные версии природы этих образований. Например, они могут быть остатками материала, образовавшегося во время формирования мантии около 4 миллиардов лет назад, или представлять собой скопления плотных материалов, которые сформировались в течение последних сотен миллионов лет.

Несмотря на эти гипотезы, природа новых образований остается "большой загадкой", как отмечают представители ETH Zurich.

Новый подход к исследованию земной коры

К этому времени ученые изучали внутреннее строение Земли, анализируя отдельные сейсмограммы, полученные во время землетрясений в разных частях мира. Однако новое исследование использует метод полноволновой инверсии (full-waveform inversion), который позволяет объединять эти данные в единое четкое изображение.

Вычисления проводились на суперкомпьютере Piz Daint в Швейцарском национальном суперкомпьютерном центре в Лугано. Это один из самых мощных вычислительных комплексов Европы, что позволило обработать огромный объем информации.

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Автор исследования Андреас Фихтнер сравнил этот метод с прорывом в медицинской визуализации:

Это как если бы врач, который десятилетиями изучал кровеносную систему, получил новый инструмент и внезапно увидел артерию в месте, где ее быть не должно,

– объяснил Фихтнер.

Сейчас ученые продолжают изучать физические свойства обнаруженных структур, чтобы лучше понять их природу и происхождение.