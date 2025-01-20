Неочікувані знахідки в надрах Землі

Група вчених з Інституту геології ETH Zurich (Швейцарія) за допомогою нового методу сейсмографічної візуалізації виявила "численні" аномалії в земній мантії, повідомляє 24 Канал.

А тим часом У Китаї знайшли череп гігантського динозавра віком 200 мільйонів років

Дослідники припускають у своєму звіті, що це можуть бути давні частини земної кори, занурені на великі глибини через субдукційні зони – місця зіткнення тектонічних плит.

Однак на відміну від раніше відомих субдукційних плит, нові утворення були знайдені там, де жодної тектонічної активності ніколи не фіксували, зокрема під західною частиною Тихого океану. Це ставить перед науковцями питання: як ці структури опинилися у таких місцях?

"Це наша дилема", – заявив один з авторів дослідження, Томас Схаутен.

Можливі пояснення аномалій

Окрім субдукційного походження, науковці розглядають альтернативні версії природи цих утворень. Наприклад, вони можуть бути залишками матеріалу, що утворився під час формування мантії близько 4 мільярдів років тому, або являти собою скупчення щільних матеріалів, які сформувалися протягом останніх сотень мільйонів років.

Попри ці гіпотези, природа нових утворень залишається «великою загадкою», як зазначають представники ETH Zurich.

Новий підхід до дослідження земної кори

До цього часу науковці вивчали внутрішню будову Землі, аналізуючи окремі сейсмограми, отримані під час землетрусів у різних частинах світу. Проте нове дослідження використовує метод повнохвильової інверсії (full-waveform inversion), який дозволяє поєднувати ці дані в єдине чітке зображення.

Обчислення проводилися на суперкомп’ютері Piz Daint у Швейцарському національному суперкомп'ютерному центрі в Лугано. Це один із найпотужніших обчислювальних комплексів Європи, що дозволило опрацювати величезний обсяг інформації.

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Автор дослідження Андреас Фіхтнер порівняв цей метод із проривом у медичній візуалізації:

Це як якби лікар, який десятиліттями вивчав кровоносну систему, отримав новий інструмент і раптово побачив артерію в місці, де її бути не повинно,

– пояснив Фіхтнер.

Наразі науковці продовжують вивчати фізичні властивості виявлених структур, щоб краще зрозуміти їхню природу і походження.