Google представила большое обновление Android 15: что нового появится в ваших смартфонах
Компания Google выпустила значительное обновление для Android 15 и устройств Pixel, в котором представлено несколько улучшений доступности, функций на основе искусственного интеллекта и общесистемных усовершенствований.
Хотя большинство функций ориентированы на пользователей Android 15, отдельные обновления также будут доступны на более старых версиях Android, сообщает 24 Канал.
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Что нового?
Одно из самых важных обновлений – улучшенное приложение Lookout, которое предоставляет аудиоописания объектов и фотографий, чтобы помочь пользователям с недостатками зрения.
Google интегрировал нейронную сеть Gemini 1.5 в Lookout, что позволяет создавать более детальные и точные описания изображений. Google пытается интегрировать искусственный интеллект в как можно большее количество инструментов доступности, поэтому в дальнейшем все больше функций будут работать вместе с ИИ.
Кроме того, инструмент для создания субтитров к видео в Android теперь предлагает расширенные возможности. Кроме транскрипции языка, субтитры будут включать звуковые эффекты и эмоциональные подсказки, такие как аплодисменты или вздохи, что сделает просмотр более насыщенным. Эта функция будет доступна во всей экосистеме Android, где активирована функция субтитров.
Ассистент Gemini становится умнее
ИИ-помощник Gemini от Google получил значительное обновление, включая расширение Spotify для бесперебойного воспроизведения музыки. Ранее не имея такой функциональности, Gemini теперь приблизился по возможностям к традиционному Google Assistant.
В обновлении также появилось расширение "Утилиты", что позволяет Gemini выполнять такие задачи, как осуществление звонков, отправки электронных писем и настройки параметров устройства от имени пользователя.
Дополнительные обновления на устройствах Android и Pixel
Обновление включает несколько улучшений качества жизни:
- Emoji Kitchen в Gboard: Пользователи могут создавать стикеры, комбинируя эмодзи.
- Улучшение быстрого обмена: Теперь поддерживается обмен фотографиями с помощью QR-кодов.
- Инструменты сканирования Google Диска: Усовершенствованы функции сканирования квитанций и документов.
Для устройств Pixel также доступны дополнительные обновления:
- Расширенная проверка звонков: Пользователи могут взаимодействовать с абонентом с помощью голосового помощника и присоединяться к разговору, чтобы ответить, не принимая вызов напрямую.
- Улучшенное приложение "Скриншоты": Функция "Обвести для поиска" была усовершенствована, и теперь пользователи могут сохранять результаты поиска в приложении.
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Обновления доступны для устройств на базе Android 15, при этом некоторые функции также будут доступны и для более ранних версий операционной системы. Пользователи Pixel получат эксклюзивные функции в рамках декабрьского обновления, что еще больше обогатит их опыт.