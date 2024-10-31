MacBook Pro на чипе M4 получил самое долгое время автономной работы: все характеристики новинки

Вчера вечером Apple выпустила новый MacBook Pro с чипом M4. Это последний из трех анонсов Mac, которые предсказывали инсайдеры, однако не исключено, что компания припасла еще что-то интересное на десерт. В этом материале говорим о главном и самом интересном, что нужно знать о новых ноутбуках.

Как и в прошлом году, линейка MacBook Pro представляет на выбор два варианта: ноутбук с экраном на 14 дюймов, для которого можно выбрать чипы M4, M4 Pro или M4 Max, и модель с экраном на 16 дюймов, которая поставляется с M4 Pro и M4 Max. Судя по всему, во втором случае вариант с базовым M4 не доступен, пишет 24 Канал.

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Все характеристики начального MacBook Pro

Как уже понятно, вся линейка поставляется с чипами M4 различной мощности. Если у вас ограниченный бюджет, то вам подойдет самая дешевая модель, доступна только в 14-дюймовой версии с M4 начального уровня.

Она имеет 16 гигабайт оперативной памяти, которые теперь являются стандартом для всех Mac. Вы можете увеличить объем до 32 гигабайт по желанию во время формирования заказа.

по желанию во время формирования заказа. В стандартной комплектации вы получаете 512 гигабайт накопителя, но можно увеличить до 2 терабайт .

. В комплекте также новая 12-мегапиксельная камера Center Stage.

Заявлен также дисплей с нанотекстурой, который является опциональной характеристикой. Эта функция в основном предназначена для людей, которые работают в очень яркой среде или под прямыми солнечными лучами, поскольку она значительно уменьшает блики.

Экран теперь выдает до 1000 нит яркости для SDR-контента.

Обещают улучшенное время работы от батареи – до 24 часов от одного заряда . До 22 часов потоковой передачи видео, до 14 часов беспроводного интернета. В комплекте – литий-полимерный аккумулятор на 72,4 ватт-часа.

. До 22 часов потоковой передачи видео, до 14 часов беспроводного интернета. В комплекте – литий-полимерный аккумулятор на 72,4 ватт-часа. Эта модель будет доступна в черном и серебристом цветах.

14-дюймовый MacBook Pro начального уровня также получил небольшое обновление дизайна в виде дополнительного порта Thunderbolt 4 на правой стороне.

на правой стороне. Все модели MacBook Pro оснащены портом HDMI с поддержкой разрешения до 8K, слотом для карт памяти SDXC и разъемом MagSafe 3 для зарядки. Как и в моделях предыдущего поколения, здесь также есть поддержка Wi-Fi 6E и Bluetooth 5.3.



MacBook Pro не изменились в дизайне / Фото Apple

Все о MacBook Pro высшего уровня

Что касается более дорогих моделей, то здесь ситуация еще интереснее. Вы можете получить компьютер с процессором M4 Pro, который мы впервые увидели вчера, а также с самым мощным на данный момент M4 Max, который дебютирует впервые. Он даст вам значительный прирост производительности.

На этот раз Apple не вносит никаких серьезных изменений в дизайн, кроме переноса варианта цвета Space Black на 14-дюймовый MacBook Pro. Однако внутренние обновления должны быть убедительными для тех, кто имеет M1 MacBook Pro или более старую модель Intel. Так же, как в случае с M4 iMac и Mac mini, Apple также установила 16 гигабайт оперативной памяти по умолчанию для 14-дюймового MacBook Pro. По желанию количество ОЗУ можно увеличивать. За это мы, конечно же, благодарим Apple Intelligence.

Компания прямо заявляет, что новые MacBook Pro созданы для Apple Intelligence . Это набор функций искусственного интеллекта, на которые компания делает особую ставку в этом году. Их запуск требует определенных аппаратных ресурсов, поэтому компания подняла объемы и мощности во всех своих устройствах.

Ролик, который демонстрирует возможности MacBook Pro в искусственном интеллекте Apple Intelligence: видео

В своем видео Apple показывает четырех специалистов различных сфер: программиста, двух руководителей компаний и преподавателя в сфере ИИ. Каждому из них дали MacBook Pro на M4 для использования в работе, и они рассказывают о том, как это повлияло на их работу в течение короткого видео. Среди особенностей, освещаемых, – мощный процессор, продолжительность работы от аккумулятора, функция "умный" интерфейс Apple Intelligence и многое другое.

Apple пока что не говорит много о чипе M4 Max, но мы знаем, что он будет оснащен 16-ядерным центральным процессором (12 производительных ядер и 4 эффективных ядра) и 40-ядерным графическим процессором. M4 Max также поддерживает до 128 гигабайтов оперативной памяти с на 30% большей пропускной способностью, чем прошлогодний M3 Max.

с на 30% большей пропускной способностью, чем прошлогодний M3 Max. Для сравнения, M4 Pro имеет 14-ядерный процессор и 20-ядерный графический процессор.

Обычный чип M4 имеет 8 или 10 ядер, а также 10-ядерный графический.

Рекламный ролик семейства чипов M4: видео

Что касается других обновлений, то MacBook Pro M4 Pro и M4 Max также будут иметь три порта USB-C/Thunderbolt 5, как и Mac mini, оснащен M4 Pro. Если вы постоянно перемещаете огромные файлы, уже одно это может стать причиной для обновления, ведь Thunderbolt 5 поддерживает скорость передачи данных до 80 гигабит в секунду (с функцией Bandwidth Boost она может достигать 120 гигабит). Это огромный шаг вперед по сравнению с 40 Гбит/с у Thunderbolt 3 и 4, а также открывает двери для лучшей поддержки внешних графических процессоров и мощных ускорителей искусственного интеллекта.



MacBook Pro получили новые порты Thunderbolt 5 / Фото Apple

Новые MacBook Pro также имеют немного более яркие экраны, которые могут достигать до 1000 нит яркости SDR (по сравнению с 600 нит ранее), а также опцию дисплея с нанотекстурой.

Камера

Оба компьютера также получают 12-мегапиксельную веб-камеру Center Stage. Компания говорит, что это значительное улучшение по сравнению с предыдущими камерами с разрешением 1080p. Она "обеспечивает улучшенное качество видео в сложных условиях освещения". Поддержка функции Center Stage означает, что вы всегда будете находиться в центре кадра видео, даже когда передвигаетесь. Также есть поддержка функции Desk View, которая использует широкоугольный объектив для одновременного показа пользователя и вида сверху вниз на его рабочий стол.

Батарея

14-дюймовый M4 Max:

До 18 часов потокового видео.

До 13 часов беспроводного интернета.

Литий-полимерный аккумулятор 72,4 ватт-часа.

16-дюймовый M4 Pro:

До 24 часов потоковой передачи видео.

До 17 часов беспроводного интернета.

Литий-полимерный аккумулятор 100 ватт-часов.

16-дюймовый M4 Max:

До 21 часа потокового видео.

До 14 часов беспроводной работы в интернете.

Литий-полимерный аккумулятор емкостью 100 ватт-часов.

Цены

Новый MacBook Pro, как и его предшественник, начинается от 1599 долларов , и его можно конфигурировать по собственному желанию.

, и его можно конфигурировать по собственному желанию. Ноутбуки с M4 Pro будут стоить от 1999 долларов за 14-дюймовый и 2499 долларов за 16-дюймовый.

за 14-дюймовый и 2499 долларов за 16-дюймовый. Между тем 16-дюймовый MacBook Pro, по-прежнему, стоит от 2 499 долларов США.

Заказ можно сделать уже сегодня, а продажа начнется 8 ноября.

Смотрите презентацию MacBook Pro: видео