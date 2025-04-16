Что особенного в новом сервисе

Как оказалось, Notion Mail на самом деле не пытается заменить сам Gmail, потому что этот сервис – это не полностью новый почтовый сервис на собственных серверах и с собственной новой архитектурой, а скорее почтовый клиент, который подключается непосредственно к аккаунтам Gmail и модифицирует ваш почтовый ящик. Но за переосмысленным интерфейсом, созданным для того, чтобы предоставить пользователям другой опыт работы с электронной почтой, стоит гораздо больше, чем просто наложение чат-бота поверх рабочего пространства, как это делает большинство инструментов с искусственным интеллектом. Notion Mail стремится к чему-то более глубокому, позволяя пользователям использовать ИИ для создания собственного почтового ящика, который будет организован и настроен так, как они хотят, сообщает 24 Канал со ссылкой на главную страницу сервиса.

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Джейсон Гинзберг, инженер, который работал над Notion Mail, объяснил журналистам: "То, как мы построили Notion Mail, почти сводится к строительным блокам, или основам того, как работает электронная почта. Он действительно модульный. Это означает, что вместо того, чтобы просто зайти в настройки и выбрать то, что мы решили [за вас], вы можете настроить Notion Mail так, как мы даже не можем себе представить, с различными перестановками, чтобы он работал именно так, как вы желаете".

Этот уровень кастомизации имеет целью приблизить работу Notion к работе со страницами и базами данных: гибкий, пользовательский и высокоинтегрированный. Notion Mail прекрасно сочетается с другими инструментами компании, такими как Notion Calendar.

Сервис, например, может предложить время встречи на основе вашей доступности. Представим, кто-то пишет вам с предложением связаться по телефону. Электронное письмо будет проанализировано, затем система проверит ваш календарь и определит, когда вы свободны. Далее вы получите умный ответ с предложением наилучшего времени для этого звонка. Все это не выходя из одного приложения.

Основные функции искусственного интеллекта бесплатные (в пределах месячного лимита использования), но для неограниченного использования нужен платный тарифный план. И это неудивительно, ведь по такой модели компания работает и в других своих продуктах. Пока что конкретные лимиты не указываются.

Функции

Одной из самых интересных функций является возможность создавать "просмотры" – умные папки на основе искусственного интеллекта, которые обозначают и сортируют входящие сообщения по темам. Другие функции включают:

Автоматическая маркировка и сортировка писем на основе ИИ по теме, отправителю или метке.

Быстрые предложенные ответы, встроенный редактор с искусственным интеллектом для написания и редактирования сообщений.

Многократные шаблоны писем с помощью библиотеки фрагментов. Вы можете использовать их, чтобы не писать один и тот же фрагмент текста снова и снова в разных письмах.

Улучшение написания писем на основе ИИ для улучшения тона и четкости.

Планирование встреч на основе ИИ на основе доступности в календаре.

Интеллектуальная фильтрация для отделения важных писем от менее релевантных.

Текущие пользователи основного сервиса Notion найдут для себя много знакомого. Например, в окне создания письма будет поддержка команд косой черты, блоков кода и ярлыков Markdown.

Использование сервиса начинается с двух связанных между собой инструментов: ИИ-метки и представления. Когда вы впервые открываете Notion Mail, программа проанализирует ваш почтовый ящик и предложит персонализированные метки для широких категорий сообщений, а также создаст соответствующие папки, в которых эти письма будут автоматически сортироваться. Вы можете фильтровать, группировать и сортировать письма независимо в каждом представлении для большей гибкости. Если вы захотите создать дополнительные метки с искусственным интеллектом, воспользуйтесь кнопкой в верхней части интерфейса, чтобы быстро это сделать. Кроме того, все метки, которые вы создаете в Notion Mail, будут храниться в Gmail, а ваши данные не будут использоваться для обучения будущих ИИ-моделей.

Последний аспект Notion Mail вращается вокруг планирования. Если вы предоставили Notion Calendar доступ к своему календарю Google, вы можете вставлять ссылку на бронирование непосредственно в окне создания письма, набрав "/schedule". Получатель одним кликом попадет в ваш календарь.

Notion Mail доступен только на английском языке, но компания уверяет, что это ненадолго. Вскоре добавят еще 13 языков, которые будут совпадать с перечнем языков в сервисе Notion.

Разработчики отмечают, что их продукт все еще на ранней стадии, а потому не поддерживает несколько входящих ящиков в одном окне, но команда говорит, что это есть в планах.