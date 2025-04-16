Що особливого в новому сервісі

Як виявилось, Notion Mail насправді не намагається замінити сам Gmail, бо цей сервіс – це не повністю новий поштовий сервіс на власних серверах і з власною новою архітектурою, а скоріше поштовий клієнт, який підключається безпосередньо до акаунтів Gmail і модифікує вашу поштову скриньку. Але за переосмисленим інтерфейсом, створеним для того, щоб надати користувачам інший досвід роботи з електронною поштою, стоїть набагато більше, ніж просто накладання чат-бота поверх робочого простору, як це робить більшість інструментів зі штучним інтелектом. Notion Mail прагне до чогось глибшого, дозволяючи користувачам використовувати ШІ для створення власної поштової скриньки, яка буде організована та налаштована так, як вони бажають, повідомляє 24 Канал з посиланням на головну сторінку сервісу.

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Джейсон Гінзберг, інженер, який працював над Notion Mail, пояснив журналістам: "Те, як ми побудували Notion Mail, майже зводиться до будівельних блоків, або основ того, як працює електронна пошта. Він дійсно модульний. Це означає, що замість того, щоб просто зайти в налаштування і вибрати те, що ми вирішили [за вас], ви можете налаштувати Notion Mail так, як ми навіть не можемо собі уявити, з різними перестановками, щоб він працював саме так, як ви бажаєте".

Цей рівень кастомізації має на меті наблизити роботу Notion до роботи зі сторінками та базами даних: гнучкий, користувацький та високоінтегрований. Notion Mail чудово поєднується з іншими інструментами компанії, такими як Notion Calendar.

Сервіс, наприклад, може запропонувати час зустрічі на основі вашої доступності. Уявімо, хтось пише вам з пропозицією зв'язатися телефоном. Електронний лист буде проаналізовано, потім система перевірить ваш календар і визначить, коли ви вільні. Далі ви отримаєте розумну відповідь з пропозицією найкращого часу для цього дзвінка. Все це не виходячи з однієї програми.

Основні функції штучного інтелекту безкоштовні (в межах місячного ліміту використання), але для необмеженого використання потрібен платний тарифний план. І це не дивно, адже за такою моделлю компанія працює й в інших своїх продуктах. Поки що конкретні ліміти не вказуються.

Функції

Однією з найцікавіших функцій є можливість створювати "перегляди" – розумні папки на основі штучного інтелекту, які позначають і сортують вхідні повідомлення за темами. Інші функції включають:

Автоматичне маркування та сортування листів на основі ШІ за темою, відправником або міткою.

Швидкі запропоновані відповіді, вбудований редактор зі штучним інтелектом для написання та редагування повідомлень.

Багаторазові шаблони листів за допомогою бібліотеки фрагментів. Ви можете використовувати їх, щоб не писати один і той самий фрагмент тексту знову і знову в різних листах.

Покращення написання листів на основі ШІ для покращення тону та чіткості.

Планування зустрічей на основі ШІ на основі доступності в календарі.

Інтелектуальна фільтрація для відокремлення важливих листів від менш релевантних.

Поточні користувачі основного сервісу Notion знайдуть для себе багато знайомого. Наприклад, у вікні створення листа буде підтримка команд косої риски, блоків коду та ярликів Markdown.

Використання сервісу починається з двох пов'язаних між собою інструментів: ШІ-мітки та подання. Коли ви вперше відкриваєте Notion Mail, програма проаналізує вашу поштову скриньку і запропонує персоналізовані мітки для широких категорій повідомлень, а також створить відповідні папки, в яких ці листи будуть автоматично сортуватися. Ви можете фільтрувати, групувати та сортувати листи незалежно в кожному поданні для більшої гнучкості. Якщо ви захочете створити додаткові мітки зі штучним інтелектом, скористайтеся кнопкою у верхній частині інтерфейсу, щоб швидко це зробити. Крім того, всі мітки, які ви створюєте в Notion Mail, зберігатимуться в Gmail, а ваші дані не використовуватимуться для навчання майбутніх ШІ-моделей.

Останній аспект Notion Mail обертається навколо планування. Якщо ви надали Notion Calendar доступ до свого календаря Google, ви можете вставляти посилання на бронювання безпосередньо у вікні створення листа, набравши "/schedule". Одержувач одним кліком потрапить до вашого календаря.

Notion Mail доступний лише англійською мовою, але компанія запевняє, що це ненадовго. Незабаром додадуть ще 13 мов, які збігатимуться з переліком мов у сервісі Notion.

Розробники зазначають, що їхній продукт все ще на ранній стадії, а тому не підтримує декілька вхідних скриньок в одному вікні, але команда каже, що це є в планах.