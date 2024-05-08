Apple представила стилус Pencil Pro с поддержкой жестов сжатия и вращения

Сегодня, рядом с новыми планшетами iPad, был объявлен стилус Apple Pencil Pro. Этот новый аксессуар имеет ряд интересных функций, однако совместим только с последним поколением iPad Pro и Air. Также Pencil Pro теперь поддерживает технологию Find My, что облегчает поиск утерянного стилуса.

Обновление включает сенсор, который реагирует на сжатие стилусом пальцами. Это позволяет, например, выбирать инструмент для рисования на виртуальном холсте: кисть, карандаш и т.д. Эта функция имеет тактильную обратную связь, информирует 24 Канал.

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Также поддерживается жест вращения, с помощью которого можно изменять настройки кисти. Кроме того, появилась возможность создавать собственные взаимодействия, и одной из первых сторонних компаний, которые воспользовались этим преимуществом, стала компания Procreate.



Фишки Pencil Pro / Фото Apple

Первый Apple Pencil был выпущен еще в 2015 году и поддерживал широкий спектр устройств: от iPad 6-го поколения, iPad Air 3-го поколения, iPad mini 5-го поколения до всех моделей iPad Pro.

Стилус второго поколения был представлен в 2018 году, получив значительно расширенные возможности, включая магнитное крепление к совместимому iPad и беспроводную зарядку. Появилась новая функция наведения и жест двойного нажатия для быстрого переключения между экранными инструментами.

В прошлом году к двум существующим стилусов добавилась модель с поддержкой зарядки через USB Type-C и функциями наведения, но без датчика силы нажатия. Apple Pencil (USB-C) имел магнитное крепление к iPad, но не поддерживал беспроводную зарядку.

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Необходимость сохранять старые модели для совместимости с ранними iPad привела к одновременному существованию четырех различных вариантов Apple Pencil: