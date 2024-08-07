Эти программы стоит иметь на телефоне, даже если вы редко ими пользуетесь

Память смартфона – ценный ресурс, поэтому неудивительно, что мы относимся к нему бережливо и стараемся не засорять ее лишними приложениями. Однако некоторые приложения должны оставаться на телефоне на тот неожиданный момент, когда они пригодятся.

На самом деле таких приложений не много, но вы почти точно в какой-то из моментов понадобятся вам, поэтому лучше иметь их установленными. Техно 24 подготовило небольшой перечень важных программ, которые не следует удалять со смартфона.

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Программа для путешествий

Такие программы для путешествий, как Airbnb, могут показаться ненужными, если вы не часто путешествуете, но они могут стать спасительными. Переустановка этих приложений каждый раз перед поездкой – это хлопотное дело, особенно когда вы заняты упаковкой вещей и последними приготовлениями к путешествию.

Кроме того, непредвиденные ситуации, такие как плохая погода или отмена рейсов, могут требовать быстрого доступа к таким сервисам, как Uber или Uklon, и наличие этих приложений под рукой может сэкономить ваше драгоценное время.

Приложение для доставки еды

Хотя у вас может быть любимое приложение для доставки еды, например Glovo, путешествия в незнакомые города могут сделать незаменимыми другие похожие приложения, или даже местные аналоги. Эти приложения помогут вам легко заказать еду по месту вашего пребывания.

Полезно иметь несколько таких приложений для доставки, чтобы сравнить цены и убедиться в доступности услуг, особенно при неблагоприятных условиях, или в разных районах города.

Установите хотя бы одну игру

Даже если вы не фанат мобильных игр, наличие игры, которая не требует подключения к интернету, может стать отличным способом скоротать время, когда вы застряли без Wi-Fi или мобильного сигнала, например, в зале ожидания поезда, очереди или в других условиях. Простая игра может помочь отвлечься и развлечь вас в такие моменты.

Программа для работы с документами

Даже если вы не работаете с документами на своем смартфоне, лучше иметь приложение, которое позволяет взаимодействовать с ними, хотя бы открывать и просматривать их. Такая программа может понадобиться вам в любое время, например, когда вы будете находиться не у компьютера, но возникнет необходимость просмотреть важный рабочий документ из чата.

Поэтому лучше иметь на смартфоне приложение вроде Microsoft Office, который имеет несколько программ для работы с документами, таблицами и PDF-файлами. Кроме того, эта и аналогичные программы обычно имеют широкий набор функций, которые помогают сканировать документы с помощью камеры смартфона, что тоже может пригодиться.

Если вы ищете работу, не удаляйте LinkedIn

LinkedIn известен своими частыми уведомлениями, но это очень важно, если вы ищете работу. Приложение позволяет быстро искать контакты, подавать заявки на работу и отвечать рекрутерам.

Потерять возможность трудоустройства из-за того, что вы не установили приложение, – это риск, на который вы не хотите идти. Если оповещения беспокоят, вы всегда можете отключить их, сохраняя при этом доступ к программе.

Смотрите также Что делать, если ваш смартфон "не ловит" сеть

Хотя существует множество способов освободить место на телефоне, подумайте дважды, прежде чем удалять такие приложения, которые могут быть важными в определенных ситуациях. Сохранение этих приложений гарантирует, что вы будете готовы к различным неожиданным сценариям, и сделает ваш смартфон еще более мощным инструментом в повседневной жизни.