Детали открытия

Экзопланета, которую ученые назвали HD 20794 d, почти в шесть раз превышает массу Земли и вращается вокруг звезды, подобной Солнцу. Расстояние между ними достаточное для того, чтобы на поверхности планеты могла существовать жидкая вода. Хотя некоторые ее свойства ставят под сомнение потенциальную гостеприимность, все же это открытие свидетельствует о том, что условия для жизни могут скрываться прямо у нас под носом, сообщает 24 Канал со ссылкой на исследование, опубликованное в Astronomy & Astrophysics.

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Астрофизик Майкл Кретье из Оксфордского университета в Великобритании говорит, что начальный сигнал был на грани обнаружения спектрографа, поэтому ученые сначала не были полностью уверены, был ли полученный сигнал настоящим.

Захватывающе, что его близость к нам – всего 20 световых лет – означает, что есть надежда на то, что будущие космические миссии смогут получить его изображение,

– говорит Кретье.

Наука не знает всех ингредиентов, которые способствуют пригодности к жизни и его зарождению, но, исходя из опыта жизни на Земле, единственное, в чем нуждается все живое, – это жидкая вода. Таким образом, первый шаг в поиске пригодной для жизни экзопланеты – определить, на каком расстоянии она вращается вокруг своей звезды. Если она находится слишком близко, любая жидкая вода на поверхности испарится под действием тепла. Если же она находится слишком далеко, любая жидкая вода замерзнет. Теоретически, вокруг каждой звезды существует орбитальный диапазон, где может существовать жидкая вода. Земле посчастливилось образоваться именно в этой зоне.

Звезда HD 20794 является многообещающей перспективой для пригодных к жизни миров, какими мы их представляем. Это желтая карликовая звезда, похожа на Солнце, но немного меньше и старше. Она находится на пике своего водородного синтеза и существует достаточно долго для того, чтобы любые планеты на ее орбите стабилизировались.

В 2011 году астрономы объявили об открытии трех экзопланет на орбите вокруг HD 20794, но получить больше информации было сложно. Прорыв произошел в 2022 году, когда Кретье заметил слабое периодическое колебание в спектре звезды, которое могло быть вызвано экзопланетой, что гравитационно тянула звезду в определенные моменты. Поскольку сигнал был очень слабым, Кретье и его коллегам нужно было очень тщательно проанализировать данные и собрать больше наблюдений с помощью инструмента ESPRESSO Европейской южной обсерватории, который является преемником инструмента HARPS, стоявшего за первым открытием.

Наконец, после длительного изучения, ученые объявили, что это мир с минимальной массой, что в 5,82 раза превышает массу Земли, и радиусом от 1,7 до 2,1 раза больше земного. Орбита планеты имеет длину около 648 дней и находится в пригодной для жизни зоне.

Что же не так с планетой?

Однако во всей этой бочке меда есть большая ложка дегтя. Дело в том, что HD 20794 d имеет эллиптическую или овальную форму орбиты. То есть она не идеально круглая, а вытянутая, сплюснутая по бокам. Это означает, что планета в некоторые моменты находится ближе к своей звезде, а в некоторые моменты отдаляется. И на одном из отрезков своей орбиты она вылетает из пригодной к жизни зоны.

Визуализацию этого явления можно увидеть на этом моделировании, где зелёным обозначена пригодная для жизни зона: видео

Это означает, что в некоторые моменты своего года планета, вероятно, подвергается сильному замерзанию. Если там есть вода, то HD 20794 d превращается в снежный шар по крайней мере на полгода, учитывая, что ей было бы нужно время на оттаивание, когда она вернется в пригодную зону. Но и так не факт, что она успевает оттаять во время своего лета. Есть вероятность, что температура там не настолько поднимается, чтобы растопить возможные ледники.

Астрономы также не знают точного радиуса самой экзопланеты, а это означает, что они не могут вычислить ее плотность - характеристику, которая могла бы раскрыть ее состав. Если радиус меньше, это может быть каменистая, похожая на Землю, Суперземля. Если он больше, то это может быть что-то похожее на газовый Нептун, но меньших размеров. Это может изменить его перспективы на пригодность для жизни.

Чтобы узнать больше, понадобятся дальнейшие исследования.