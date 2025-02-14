Деталі відкриття

Екзопланета, яку вчені назвали HD 20794 d, майже у шість разів перевищує масу Землі й обертається навколо зорі, подібної до Сонця. Відстань між ними достатня для того, щоб на поверхні планети могла існувати рідка вода. Хоча деякі її властивості ставлять під сумнів потенційну гостинність, все ж це відкриття свідчить про те, що умови для життя можуть ховатися прямо у нас під носом, повідомляє 24 Канал з посиланням на дослідження, опубліковане в Astronomy & Astrophysics.

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Астрофізик Майкл Кретьє з Оксфордського університету у Великій Британії каже, що початковий сигнал був на межі виявлення спектрографа, тому вчені спочатку не були повністю впевнені, чи був отриманий сигнал справжнім.

Захоплююче, що його близькість до нас – лише 20 світлових років – означає, що є надія на те, що майбутні космічні місії зможуть отримати його зображення,

– каже Кретьє.

Наука не знає всіх інгредієнтів, які сприяють придатності до життя і його зародженню, але, виходячи з досвіду життя на Землі, єдине, чого потребує все живе, – це рідка вода. Отже, перший крок у пошуку придатної для життя екзопланети – визначити, на якій відстані вона обертається навколо своєї зорі. Якщо вона знаходиться надто близько, будь-яка рідка вода на поверхні випарується під дією тепла. Якщо ж вона знаходиться надто далеко, будь-яка рідка вода замерзне. Теоретично, навколо кожної зорі існує орбітальний діапазон, де може існувати рідка вода. Землі пощастило утворитися саме в цій зоні.

Зірка HD 20794 є багатообіцяючою перспективою для придатних до життя світів, якими ми їх уявляємо. Це жовта карликова зоря, схожа на Сонце, але трохи менша й старша. Вона перебуває на піку свого водневого синтезу й існує достатньо довго для того, щоб будь-які планети на її орбіті стабілізувалися.

У 2011 році астрономи оголосили про відкриття трьох екзопланет на орбіті навколо HD 20794, але отримати більше інформації було складно. Прорив стався у 2022 році, коли Кретьє помітив слабке періодичне коливання у спектрі зорі, яке могло бути спричинене екзопланетою, що гравітаційно тягнула зірку в певні моменти. Оскільки сигнал був дуже слабким, Кретьє і його колегам потрібно було дуже ретельно проаналізувати дані й зібрати більше спостережень за допомогою інструменту ESPRESSO Європейської південної обсерваторії, який є наступником інструменту HARPS, що стояв за першим відкриттям.

Нарешті, після тривалого вивчення, вчені оголосили, що це світ з мінімальною масою, що в 5,82 раза перевищує масу Землі, та радіусом від 1,7 до 2,1 раза більшим за земний. Орбіта планети має довжину близько 648 днів і перебуває в придатній для життя зоні.

Що ж не так із планетою?

Однак в усій цій бочці меду є велика ложка дьогтю. Річ у тім, що HD 20794 d має еліптичну або овальну форму орбіти. Тобто вона не ідеально кругла, а витягнута, сплюснута з боків. Це означає, що планета в деякі моменти перебуває ближче до своєї зорі, а в деякі моменти віддаляється. І на одному з відрізків своєї орбіти вона вилітає з придатної до життя зони.

Візуалізацію цього явища можна побачити на цьому моделюванні, де зеленим позначено придатну для життя зону: відео

Це означає, що в деякі моменти свого року планета, ймовірно, піддається сильному замерзанню. Якщо там є вода, то HD 20794 d перетворюється на снігову кулю принаймні на пів року, враховуючи, що їй був би потрібен час на розмерзання, коли вона повернеться в придатну зону. Але й так не факт, що вона встигає розмерзнутись під час свого літа. Є імовірність, що температура там не настільки підіймається, щоб розтопити можливі льодовики.

Астрономи також не знають точного радіуса самої екзопланети, а це означає, що вони не можуть обчислити її густину — характеристику, яка могла б розкрити її склад. Якщо радіус менший, це може бути кам'яниста, схожа на Землю, Суперземля. Якщо він більший, то це може бути щось схоже на газовий Нептун, але менших розмірів. Це може змінити його перспективи на придатність для життя.

Щоб дізнатися більше, знадобляться подальші дослідження.