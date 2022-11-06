Темы в группах, расшифровка видеосообщений и многое другое: вышло очередное обновление Telegram
Популярный мессенджер Telegram продолжает развиваться, регулярно получая новые функции и другие изменения. Очередное обновление платформы даст возможность разделения дискуссий на темы в больших группах, коллекционные имена для профилей и каналов, функцию расшифровки видеосообщений и многое другое.
Как сообщает 24 канал, обновление уже начало распространяться и пользователи мессенджера могут испробовать новые функции приложения на смартфонах и компьютерах.
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Что нового появилось в Telegram
Темы в группах
Группы в Telegram могут состоять из множества пользователей, из-за чего общаться может быть не очень удобно. Новая функция создания отдельных тем в больших группах упростит этот процесс. Эта функция доступна группам с 200 или более пользователями. Она позволяет легко создавать отдельные чаты внутри группы, чтобы обсуждать в них разные вопросы, например, которые могут быть не интересны для всего сообщества пользователей.
Теперь обсуждение в группах можно сортировать по темам / Фото Telegram
Темы функционируют как полноценные чаты и могут настраиваться отдельно в зависимости от текущих потребностей пользователей. Администраторы группы могут активировать темы в разделе настроек, а также выдавать и забирать права на создание и управление отдельными чатами.
Коллекционные имена пользователей
К аккаунтам и чатам в Telegram в дополнение к обычному имени можно привязывать несколько публичных коллекционных. Для покупки и продажи коллекционных имен разработчики запустили новый сервис под названием Fragment, построенный на базе блокчейна TON. Торги именами проходят в виде аукционов, и чем короче имя, тем дороже оно стоит.
Коллекционные имена работают так же как и основные виды @username. Они отображаются в результатах глобального поиска и имеют собственные ссылки, которые можно использовать вне платформы. В отличие от основных, коллекционные имена могут быть короче пяти символов. Поддерживается возможность деактивации коллекционных имен, что сделает их невидимыми в результатах поиска, но они останутся под контролем владельца.
Коллекционные ники в Telegram.
Расшифровка видеосообщений для премиальных подписчиков
С момента запуска платной подписки Telegram Premium пользователи могут конвертировать любые голосовые сообщения в текст, что может оказаться полезным в случаях, когда удобнее читать, а не слушать. Теперь аналогичная функция конвертации в текст доступна для видеосообщений.
Новые наборы эмодзи
В дополнение к новым функциям, в Telegram стали доступны 12 официальных наборов эмодзи. Премиальные подписчики могут использовать их в любых сообщениях и подписях, а также устанавливать как статусы.
Новые эмодзы всегда отличная идея / Фото Telegram
Переработанный ночной режим для iOS
Разработчики обновили темные темы для iOS-версии Telegram. Отмечается появление более сбалансированных цветовых сочетаний, а также улучшенные эффекты размытия при прокрутке сообщений и в списках чатов.
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Изменение размера текста для Android
Для пользователей Android-версии Telegram теперь доступна функция изменения размера всего текста в любом чате. Это касается не только текста сообщений, но и превью ссылок, заголовков ответов и т.п.
Незначительные улучшения дизайна
Некоторые изменения коснулись пользовательского интерфейса. Например, действие, когда пользователь производит пальцем влево по экрану для ответа на сообщение, теперь сопровождается новой анимацией. При нажатии на номер телефона в пользовательском профиле отображается новое меню, в котором предлагаются различные варианты вызова. Также обновлена анимация страницы при загрузке чата.
Новые интерактивные эмодзы и реакции
Разработчики добавили в Telegram четыре новых интерактивных смайлика с полноэкранной анимацией во время использования в личных чатах. Они также могут использоваться в качестве реакции на сообщения.